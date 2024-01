Lele Adani: “Bobo Vieri? Non perdono il tradimento di un amico”/ “Non ci siamo più sentiti…”

Lele Adani, sguardo rivolto ‘oltre’ la Bobo Tv: “Torneremo ad avere uno spazio digitale…”

Sono passate diverse settimane da quel clamoroso annuncio di Vieri durante la Bobo Tv dove, come un fulmine a ciel sereno, salutò Lele Adani, Cassano e Nicola Ventola sancendo dunque una brusca separazione professionale. A dispetto del grande seguito, dei tanti aneddoti raccontati e delle corpose risate fatte insieme, non è interrotta unicamente la collaborazione lavorativa ma anche il grande legame di amicizia vigente tra gli ex calciatori.

Sulle ragioni della rottura tra Bobo Vieri e gli amici Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, ancora oggi sembra mancare qualche tassello. Come riporta Il Fatto Quotidiano, l’ex difensore dell’Inter è però tornato sulla questione parlando in maniera anche piuttosto perentoria. Protagonista della nuova serie “Karaoke Night – Talenti senza vergogna”, Lele Adani è partito dal parlare dei prossimi impegni: “Sicuramente torneremo ad avere uno spazio digitale con il calcio al centro di tutto, è quello che la gente vuole. Una comunicazione libera, efficace, aperta. Ventola e Cassano ci saranno al 100%… La Bobo Tv era fatta da quattro persone, una ha scelto di fare altro”.

Come riporta il portale, nel programma in onda su Prime Video non sono arrivate novità solo dal punto di vista dei prossimi impegni professionali. Lele Adani si è infatti esposto nuovamente sulla brusca rottura – sia lavorativa che affettiva – con Bobo Vieri. “Mi manca un momento che sicuramente tornerà, era il frutto di un percorso di amici. La cosa più grave, e che non perdonerò, è il tradimento dell’amico”. L’ex calciatore avrebbe poi aggiunto: “… Una cosa che metteva insieme tutto: il valore dell’amicizia. Una persona ha ddimostrato di non meritarla”.

Dunque, Lele Adani sembra sicuro di non voler riallacciare i rapporti con Bobo Vieri dopo quello che a suo dire sarebbe stato un vero e proprio tradimento. L’ex calciatore – come riporta Il Fatto Quotidiano – ha anche spiegato di non aver più avuto alcun contatto o rapporto con l’ex amico. “Non ci siamo più sentiti, perchè so benissimo cosa è successo. Non ci sarà possibilità di un chiarimento”. Il punto di vista di Lele Adani risulta ancora più perentorio con la chiosa finale: “Niente è irreversibile, ma questo modi di essere e di tradire nuoce a chi lo fa. Chi deve convivere col tradimento, se ha un po’ di coscienza, è più ferito e danneggiato di chi l’ha subito”.











