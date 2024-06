Bobo Vieri/ Da Canalis a Satta, ma il più grande amore resta la moglie Costanza Caracciolo: “La mia favola”

Sempre protagonista dentro e fuori dal campo, tra gol e gossip che gli sono valsi l’appellativo di bomber. La carriera calcistica di Bobo Vieri è stata appassionante quanto quella sentimentale. Se oggi infatti l’ex attaccante è felicemente sposato con la moglie Costanza Caracciolo, in passato il calciatore ha avuto delle relazioni (o presunte tali) con alcune delle modelle italiane più belle nel panorama attuale. Basti pensare alla storia d’amore con Elisabetta Canalis e a quella con Melissa Satta, per poi passare per i diversi flirt che nel tempo gli sono stati attribuiti, tra cui quelli con Ariadna Romero, Cristina Buccino e Aida Yespica.

Ma oggi Bobo Vieri non pensa più al passato, perché felicemente sposato con Costanza Caracciolo, ex velina, ora conduttrice e sua moglie. “Potrei definire la nostra storia d’amore una favola”, ha detto l’ex attaccante in un’intervista a Repubblica parlando della donna che gli ha cambiato la vita e con la quale ha costruito una famiglia.

In campo Bobo Vieri ha lasciato il segno, anche con la maglia della nazionale con la quale ha segnato ben nove volte, eguagliando due mostri sacri come Roberto Baggio e Paolo Rossi. Dal mondo del calcio si è portato a casa l’amicizia con Nicola Ventola, Daniele Adani e Antonio Cassano, con i quali per un lungo periodo ha gestito la Bobo Tv, la trasmissione su Twitch dove insieme agli ex colleghi commentava le partite di Serie A.

Come risaputo, però, ad un certo punto è arrivata una brusca rottura tra i quattro per nette divergenze sulla gestione del format. Così Bobo Vieri si è ritrovato da solo contro tutti, dato che sia Ventola, Adani e Cassano hanno lanciato parecchie bordate al loro ex amico dopo la brusca separazione dalla Bobo Tv.

