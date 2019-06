Lele Mora “Pagavo i call center”/ Walter Nudo vittoria comprata all’Isola dei Famosi?

Walter Nudo è tra gli ospiti dell’ultima puntata di Live non è la d’Urso e si prepara ad affrontare le famose cinque sfere. Ma l’attore dovrà dire la sua anche in merito alle dichiarazioni fatti in passato da Lele Mora. Il noto ex agente dei Vip, alcuni anni fa, portò a galla un retroscena sulla partecipazione di Nudo all’Isola dei Famosi che fa ancora oggi molto discutere. Mora svelò che dietro la vittoria di Walter Nudo sarebbe stata pilotata da un suo investimento. Stiamo parlando del 2003 quando un Nudo non ancora noto come oggi al pubblico italiano, si beccò l’87% dei (tele)voti contro il 13% della seconda classificata, Giada De Blanck, vincendo dunque a mani basse la fortunata edizione del reality condotto da Simona Ventura. Questo accadeva 12 anni fa ma solo molto tempo dopo, Lele Mora ha deciso di svelare quello che pare ci sia dietro la sua vittoria.

Lele Mora e il televoto truccato: “La vittoria di Walter Nudo all’Isola? Un investimento”

In un’intervista al Fatto Quotidiano, Lele Mora ha infatti dichiarato: “Ho creato tante cose a tavolino. Anche le vittorie dell’ Isola dei famosi. Io facevo partecipare miei artisti come Walter Nudo e poi compravo i centralini per farli vincere.” Poi ecco l’ammissione sull’attore: “Magari investivo 50 mila euro ma poi se Walter vinceva, io con gli sponsor chiudevo contratti da un milione di euro, era un investimento”. Parole, quelle di Lele Mora, che hanno alimentato e ancora oggi alimentano i già tanti sospetti sulla regolarità delle elezioni televisive. Questa sera l’attore e vincitore del Grande Fratello Vip 3 potrà finalmente dire la sua sulla delicata vicenda.

