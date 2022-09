Lele Spedicato e Clio Evans: “Nostro incontro nel destino”/ “Noi nati per amarci”

Lele Spedicato e Clio Evans, dalla malattia alla rinascita

Si chiama “Destini” e racconta non solo la loro storia d’amore, ma anche la malattia, prima di lei e poi di lui, e la voglia di farcela per stare ancora insieme. Lele Spedicato, musicista, e Clio Evans, l’anno prossimo faranno 10 anni che stanno insieme. Le difficoltà sono iniziate quando l’attrice aveva 20 anni: a lei è stato diagnosticato un tumore al cervello. Nel 2018, poi, un altro grande spavento, con l’emorragia cerebrale e con il coma per il chitarrista per 10 giorni.

Lele Spedicato dei Negramaro papà bis: è nata Diana/ Grande gioia dopo il malore

Adesso, i Negramaro stanno per ripartire in tour: di mezzo c’è stata la pandemia: “Quando ero pronto per tornare a vivere la vita con gli amici e con la musica, tutto si è chiuso. La scrittura ci ha aiutato a non farci trascinare dalla depressione. Ci siamo stretti le mani, ci siamo detti “siamo qui”, abbiamo pure dato una sorellina a Ianko, Diana” rivela Lele. Clio Evans, invece, racconta così la pandemia: “Abbiamo vissuto quei mesi come se le energie del mondo ci avessero dato un vantaggio, la possibilità di riprenderci invece che di inseguire arrancando”.

Andro dei Negramaro attacca la Partita del Cuore/ "Scuse ad Aurora Leone o non gioco"

Lele Spedicato e Clio Evans: “Così ci siamo conosciuti”

Il loro primo incontro è stato voluto dal destino, così come dice anche il titolo del loro libro, “Destini”. L’attrice ripercorre quel periodo: “Studiavo all’università e lavoravo alla cassa di un ristorante. Una sera vennero i Negramaro e un cameriere mi chiese aiuto per fare un selfie con Lele e Giuliano. Lele mi fece una battuta: “E tu? una foto non te la vuoi fare?”. Pensai che fosse un bono, ma nulla più”. Lo stesso Lele racconta: “Per me era una serata finità lì. Ero in giro con la band, incontravo gente, donne… Tornai per caso in quel locale sei mesi dopo per un caffè e fu colpo di fulmine”.

NEGRAMARO/ Omaggio a Lucio Dalla con la versione non censurata di "4 marzo 1943"

Non appena Lele Spedicato ha rimesso piede in quel locale, Clio Evans ne ha approfittato per parlargli: ““E tu col ciuffo, prendi solo un caffè?” fu la mia battuta che citava la sua. Tornò a cena la sera stessa e non mi mollò: un corteggiamento senza sosta fino alla notte. Era un periodo che mi sentivo pronta per l’amore: pregavo Gesù di farmi trovare un partner”. La religiosità ha un peso importantissimo nella vita della coppia. Lele rivela: “Nell’ultima fase della mia assenza ho vissuto in una dimensione che non è la nostra. Ho incontrato il papà di Giuliano (Sangiorgi, ndr) e mia nonna paterna che non ci sono più. Mi hanno detto che non c’era posto per me in quella dimensione e mi hanno cacciato via con un calcio. In quel momento sono tornato cosciente… Crederci non è tempo perso. Da allora ogni sera e ogni mattina prego: non ne posso fare a meno”.

“Il nostro amore era nel destino”

Lele Spedicato, non ha dubbi: l’amore con Clio Evans è sempre stato nel destino: “Siamo nati lo stesso giorno, il 26 ottobre, a un anno di distanza. Dalla nascita qualcosa lassù ha deciso che ci dovevamo incontrare e vivere la vita insieme. Oggi quella parola ha un significato e un peso diversi. Ogni giorno nel nostro percorso compiamo azioni nel quotidiano ma spesso perdiamo di vista il presente pensando al futuro. Il nostro destino è pensare al presente per costruire un futuro che non è fra dieci anni, ma domani. Io ho capito che devo vivere e godere di ogni secondo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA