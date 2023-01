Lello Arena ed Enzo Decaro, La Smorfia con Troisi/ Boom con sketch de L’Annunciazione

Lello Arena e gli anni d’oro de La Smorfia con Enzo Decaro e Massimo Troisi

Lello Arena ed Enzo Decaro sono stati due del trio de La Smorfia con il grandissimo Massimo Troisi considerato “un gigante” da entrambi. Proprio Lello Arena nel salotto televisivo del Maurizio Costanzo Show ha ricordato gli anni di successo con il trio balzato alla grande popolarità grazie all’indimenticabile sketch de L’Annunciazione di Massimo Troisi. “Quando la prima volta è passata in televisione, quella che si chiama “L’Annunciazione L’Annunciazione “che è la Natività, siamo stati denunciati per vilipendio alla religione di Stato e siamo stati portati in tribunale” – ha detto l’attore e comico ricordando il mitico sketch del 1977 dedicato alla Natività che però costò ai tre comici un richiamo in tribunale.

Poi parlando degli anni d’oro ha aggiunto: “non è leggenda che le prime sei, sette file dei nostri teatri che erano sempre esauriti venivano a vedere Enzo e non gliene fregava niente di me e di Massimo, ma tutto fa brodo perché erano tutti biglietti venduti”. Impossible non ricordare il grande amico e collega Massimo Troisi scomparso all’età di 41 anni e incontrato casualmente a San Giorgio a Cremano, città natale di Troisi. “Sono stato deportato dai miei genitori a San Giorgio a Cremano, una periferia che dista più di 18km da Napoli. I miei sono stati maledetti, bestemmiati, insultati, invece mi stavano portando verso questa cosa che poi è diventata leggendaria” – ha raccontato l’attore e comico che ha aggiunto – “a San Giorgio ho conosciuto Massimo Troisi, che potrete immagine è stato uno degli incontri fondamentali della mia vita sia come uomo che come artista”.

Lello Arena e Enzo Decaro: il ricordo di Massimo Troisi

La carriera di Lello Arena ed Enzo Decaro è strettamente connessa a quella di Massimo Troisi con cui hanno condiviso un momento importantissimo della loro vita personale ed artistica grazie al trio de La Smorfia. Proprio Arena ha condiviso gli anni del debutto con l’indimenticabile regista ed attore di San Giorgio A Cremano di tantissimi film di successo entrati nella memoria collettiva degli italiani. “Troisi è un universo gigantesco, una persona unica, straordinaria nel senso letterale della parola, intransigente a livelli inimmaginabili. Quando vivevamo insieme a Roma era un bene per tutti che si alzasse alle 14 perchè una giornata intera con le sue invenzioni, idee, fughe in avanti sarebbe stata impossibile da gestire” – ha raccontato Lello Arena.

L’attore ha raccontato dell’amicizia con Massimo Troisi anche in un libro che è stato portato in scena anche in una mostra permanente organizzata con l’amico e collega Enzo Decaro: “è stata la scelta primaria altrimenti non avrei detto si al libro, nel momento in cui ho accettato non potevo tenere i segreti per me, dovevo raccontare la verità, anche se non ho scritto per quello e i rimpianti restano tutti”.











