Lenglet alla Roma?/ Calciomercato news, Mourinho avrebbe telefonato al francese

CALCIOMERCATO NEWS, CLEMENT LENGLET ALLA ROMA

Il calciomercato può regalare sempre qualche sorpresa soprattutto nella parte finale della sessione estiva ed in queste ore sembra prendere corpo l’idea di vedere Clément Lenglet alla Roma entro la fine di agosto. Già accostato ai giallorossi nel mese di luglio, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport sarebbe stato lo stesso allenatore José Mourinho ad aver contattato telefonicamente il difensore francese di proprietà del Barcellona per tentare di convincerlo a trasferirsi nella Capitale. Analogamente a quanto successo con Tammy Abraham, prelevato per una cifra record dal Chelsea, anche in questo caso lo Special One sembra pronto ad intercedere per la sua società ed aggiudicarsi in questo modo un calciatore che potrebbe aiutare la squadra specie se si pensa al recente infortuno rimediato dall’inglese Chris Smalling, costretto a saltare appunto i primi impegni ufficiali della nuova stagione.

CALCIOMERCATO ROMA/ Ndombele nel mirino per il centrocampo giallorosso

CALCIOMERCATO NEWS, LA TELEFONATA DI MOURINHO

Le chances che l’approdo di Clément Lenglet alla Roma si possa realmente concretizzare potrebbero aumentare nel corso della settimana che sta per cominciare. Nell’ultima annata calcistica 2020/2021 Lenglet è stato capace di collezionare ben 48 presenze totali fra campionato e coppe varie a cui si aggiunge pure una rete messa a segno in Liga. Il ventiseienne francese potrebbe accettare la corte della Roma visto che dovrebbe vivere una stagione da rincalzo di lusso alle spalle di Garcia e Pique se restasse al Barcellona.

