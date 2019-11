Leo Gassman/ Video, “Va bene così” dopo X Factor ci prova con Sanremo (Italia Sì)

Leo Gassman ha un cognome importante, forse scomodo che potrebbe pesare anche nella caccia alla finale di Sanremo Giovani. Ed è proprio così, è il figlio dell’attore Alessandro Gassman, e nipote del celebre mattatore della commedia all’italiana, Vittorio Gassman. Leo è quindi figlio d’arte, ma la sua passione non è la recitazione, bensì la musica. Parla sempre del padre, e gli è riconoscente perché lo ha sempre spronato a credere in sé stesso, nella sua musica, a non abbattersi e a perseverare, come ha fatto lui nel cinema e nel teatro, con quel cognome così importante e pesante. Ma anche la madre è stata una persona fondamentale per il suo percorso artistico. Infatti fu lei a spingerlo a iscriversi, giovanissimo, al Conservatorio di Roma Santa Cecilia e a studiare la musica con costanza. Leo Gassman è uno dei 20 fortunati finalisti di questa edizione di Sanremo Giovani. Leo Gassman è stato, proprio per il suo cognome così scomodo, vittima di odio sui social da parte dei soliti hater, che hanno insinuato di essere un ‘raccomandato’, una persona privilegiata e non meritevole di essere tra i semifinalisti di Sanremo Giovani. Ma l’odio sui social c’è sempre, per tutti i personaggi famosi, a maggior ragione se un cantante è figlio di un personaggio famoso, e gli toccherà subire tutte le insinuazioni di persone che sfogano la loro frustrazione in questo modo. Leo è rimasto molto amareggiato da questa situazione, e ha dedicato proprio agli odiatori i suoi successi. Ma lui rimane meravigliato da quest’odio nei suoi confronti, affermando di essere un ragazzo che non fa male a nessuno e non odia nessuno.

Leo Gassman, Italia Sì: il brano Va bene così l’ultimo successo

Leo Gassman porta a Sanremo Giovani la canzone Va bene così. Il ragazzo ha una voce pulita, semplice, una voce da musica leggera italiana degli ultimi decenni. È un bel ragazzo bruno, riccioli neri, occhi neri, che piace tanto alle più giovani. Anche lui proviene da Amici 2018, dove ha riscosso un ottimo successo di pubblico. Nella sua canzone Va bene così parla della vita di giovane artista, un po’ il suo percorso musicale, tra gli incoraggiamenti dei genitori e la tentazione di mollare tutto.

Video, Leo Gassman “Vai Bene Così”





