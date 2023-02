Leo Gassmann con “Terzo Cuore”/ Nella top five, “per Sanremo 2023 funziona”

Leo Gassmann con “Terzo Cuore” a Sanremo 2023

Leo Gassmann, già vincitore della categoria giovani nel 2020, si presenta al Festival di Sanremo 2023 con un impeccabile completo Emporio Armani portato sbarazzino, con dedica alla Riviera affidata alla palma stampata in nero sulla camicia bianca. Il figlio di Alessandro Gassmann è in gara con la canzone “Terzo Cuore“, scritta da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

L’orchestra diretta da Simone Bertolotti attacca con una chitarra piagnucolante, subito interrotta dalla voce agrodolce e sussurrata di Gassmann. Il cantante alza la voce quasi dal nulla prima di esplodere nel refrain. Tutto il pezzo sembra interamente costruito sul ritornello, studiato su misura per il cantante. Gassmann lo esegue alla perfezione, dando sfoggio delle sue innegabili capacità. Disturba un po’ il suo continuo ammiccare con la telecamera.

La prima esibizione di Leo Gassmann a Sanremo 2023

L’esibizione di Leo Gassmann con “Terzo cuore” è apprezzatissima dal pubblico in sala. La classifica parziale, secondo il voto della sala stampo, lo mette nella top five della serata: quinto posto per lui.

Sui social il pezzo di Leo Gassmann ha trovato giudizi contrastanti, soprattutto perché molti riconoscono la mano dei Pinguini Tattici Nucleari: “Terzo Cuore di Leo Gassmann proprio una creatura dei PTN, però lui ha una bella voce e la canzone è molto godibile“, ha scritto un utente. E ancora: “Lui ha una voce meravigliosa. Peccato che la canzone sia strasentita. Per Sanremo funziona” e “Mi piace la canzone di Leo Gassmann ma forse la vedevo per un altro cantante“. Altri invece hanno molto apprezzato la canzone: “Leo Gassmann cosa ci hai messo in quella canzone? Io la so già a memoria ti amo“.

