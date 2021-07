Leo Gassmann ed Enula si sono lasciati?/ Gli indizi: non si seguono più e…

Enula e Leo Gassmann sono di nuovo in crisi? L’ex allieva di Amici e il cantante avevano riallacciato i contatti dopo l’esperienza di lei nella scuola di Maria De Filippi. Enula, dopo essersi avvicinata al ballerino Alessandro Cavallo, lasciata la scuola di Amici, aveva ricucito il suo legame con il figlio di Alessandro Gassmann. Tutto sembrava andare per il verso giusto, ma secondo le talpe del Vicolo delle News, tra i due potrebbe essere in corso una nuova crisi. I rumors su un presunto, nuovo allontanamento tra Enula e Leo Gassmann sono nati in seguito alla cena di compleanno di Alberto Urso a cui hanno partecipato Leo Gassmann, Pierpaolo Pretelli con la sua Giulia Salemi e due ragazze dall’identità sconosciuta. Nessuna traccia di Enula che, tuttavia, quella sera era impegnata in una serata. Tuttavia, gli indizi che farebbero pensare ad una crisi non finiribbero qui.

Enula e Leo Gassmann in crisi dopo Amici?

Enula e Leo Gassmann sono molto riservati e schivi. Entrambi hanno sempre protetto la propria privacy evitando di parlare della propria vita privata. I fan, tuttavia, sempre molto attenti, dopo aver notato il segui che entrambi si sono scambiati dopo l’esperienza della cantante nella scuola di Amici, hanno anche notato come i due, ormai, non si seguano più su Instagram come raccontano le talpe del Vicolo delle News. Crisi passeggera o rottura definitiva tra i due artisti? Gli indizi, sicuramente, sono ancora pochi per capire cosa stia accadendo tra i due. I fans, tuttavia, restano in agguato pronti a scorgere ogni segnale che possa fare luce sulla natura dell’attuale rapporto tra l’ex allieva di Amici e Leo Gassmann.

