Enula e Leo Gassmann sono tornati insieme?/ Dopo Amici dolce bacio e sguardi complici

Enula e Leo Gassmann sono tornati insieme? Dopo l’eliminazione della cantante dal serale di Amici 2021, sono numerosi i rumors secondo i quali i due artisti avrebbero ricominciato a frequentarsi. Enula e il figlio di Alessandro Gassmann hanno avuto una storia un po’ di tempo fa. Nonostante siano stati più volte pizzicati insieme, non hanno mai parlato del loro rapporto. Nessuna conferma e nessuna smentita per Enula e Leo Gassmann che preferiscono mantenere un basso profilo tenendo la propria vita privata lontana dai social e facendo parlare di sè esclusivamente per la musica. Tuttavia, l’improvvisa popolarità di Enula che, nonostante l’eliminazione, è stata una delle cantanti più apprezzare della ventesima edizione di Amici, ha riacceso i riflettori sulla loro coppia e, alcune foto recenti, dimostrerebbero il ritrovato feeling dei due.

Ritorno di fiamma tra Enula e Leo Gassmann? Le foto fanno il giro del web

Riservati, talentuosi e con una grande passione per la musica, Enula e Leo Gassmann alimentano le speranze dei fans di rivederli insieme come coppia facendosi pizzicare dai paparazzi durante una giornata tranquilla al parco tra un bacio e degli sguardi complici. A pubblicare le foto è stato il settimanale Vero e le immagini sono stata prontamente riprese dagli utenti di Twitter. Gli scatti in cui l’ex allieva di amici e il figlio di Alessandro Gassmann si godono una giornata insieme stanno facendo il giro del web e i fans sperano di avere una conferma del ritorno di fiamma direttamente dai protagonisti. Nel frattempo, Enula è molto concentrata sulla sua musica. Il 21 maggio, infatti, uscirà il suo primo album dal titolo Con(torta), omonimo del brano lanciato ad Amici e che contiene anche gli altri singoli Auricolari e Sola (con Me).

