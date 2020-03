Leo Gassmann, la fidanzata Anna/ Un amore lontano dai riflettori (Che Tempo Che Fa)

La fidanzata Anna è apparsa spesso al fianco di Leo Gassmann, il figlio di Alessandro Gassmann e vincitore di Sanremo Giovani. La ragazza infatti è stata paparazzata poco tempo fa dal settimanale Chi, e proprio mentre scambiava un bacio con il cantautore. Di Anna sappiamo davvero poco e non dobbiamo stupirci: sia Leo che il padre hanno sempre mantenuto i riflettori dei media ben lontani dalla loro vita privata. Così non è strano non sapere il cognome di questa misteriosa fidanzata, nè che cosa faccia nella vita. L’unica cosa che sappiamo è che rappresenta un porto sicuro per il giovane Gassmann: dopo tutto ha voluto festeggiare proprio con lei la vittoria ottenuta poche settimane fa nella kermesse. Anna non ha partecipato in modo diretto al Festival, anche se il settimanale Vero, durante la competizione, è riuscito a fotografare Leo con la ragazza del mistero. Da quanto ne sappiamo, Anna è rimasta a Roma e quindi ben lontana dalla città dei fiori. Oggi, domenica 1 marzo 2020, Leo Gassmann sarà ospite di Che tempo che fa: il cantante sceglierà di sbilanciarsi un po’ di più sui suoi affari di cuore?

LEO GASSMANN, FIDANZATA ANNA: COMPLICITA’ E AMORE, MA LONTANO DAI RIFLETTORI

Chi è Anna, la fidanzata di Leo Gassmann? Una domanda che di certo i fan del giovane cantautore si stanno facendo da diverso tempo e a cui per ora non possiamo dare risposta. Nessuna foto sul profilo social di lui, nè recente nè datata, anche se da quanto si vocifera la fidanzata sarebbe rimasta al suo fianco anche in uno dei momenti più bui dell’artista. In seguito al suo ingresso ad X Factor, Leo infatti ha visto esplodere la propria carriera grazie a Mara Maionchi e la sua squadra, ma l’eliminazione è arrivata forse troppo presto. Possiamo quindi dare per scontato che la loro relazione è iniziata oltre un anno fa e che ancora oggi è piena di passione. Lo dimostrano le foto che il settimanale Vero ha fatto ai due mentre si trovavano a parco di Roma, impegnati in baci e abbracci e una complicità senza limiti. Immagini che per lo meno ci hanno permesso di dare un volto ad Anna e di scoprire per esempio che ha i capelli lunghi, castano scuri e mossi. Un visino dolce che lascia intuire che potrebbe essere addirittura coetanea del 22enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA