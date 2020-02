Fidanzata Leo Gassmann, chi è?/ Foto: prima di Sanremo con una ragazza misteriosa…

Chi è la fidanzata misteriosa di Leo Gassmann? Il figlio di Alessandro e Sabina Knaflitz non ha il cuore libero. Il settimanale di gossip Vero lo ha infatti paparazzato con una ragazza in un parco di Roma quando mancavano poche settimane al Festival di Sanremo 2020, nel quale concorre tra le Nuove Proposte. Nelle foto pubblicate si vede la coppia scambiarsi baci, abbracci e tante coccole. Ma al momento non è noto il nome della fidanzata di Leo Gassmann, né da quanto tempo stanno insieme, se non si è trattato di un flirt passeggero. Lo stesso settimanale non si è sbilanciato sulla natura del rapporto tra i due, e così sull’identità della ragazza, che sembra ipnotizzata dagli occhi del ragazzo. Lui a sua volta sembra molto preso da lei. «Sorrisi, cenni d’intesa, una sbirciatina allo smartphone e poi via in motorino: Leo Gassmann e la misteriosa ragazza sono una bella coppia», scrive il settimanale Vero a proposito delle foto.

CHI È FIDANZATA LEO GASSMANN: UNA RAGAZZA MISTERIOSA…

Leo Gassmann e la sua misteriosa fidanzata sono stati paparazzati nelle scorse settimane sdraiati sull’erba di un parco di Roma e teneramente abbracciati poi vicino ad un albero. I due si sono poi scambiati un bacio sfuggente. Potrebbe essere nato un nuovo amore, a conferma del momento fortunato del cantante, il quale ha superato i brutti momenti a livello professionale, coincisi con la disfatta a X Factor, dove la sua ascesa ha subito una battuta d’arresto. «Mi sono sentito crollare appena uscito al talent, un produttore mi disse un sacco di cattiverie, che scrivevo in modo sbagliato, che ero indietro rispetto ad altri che non riferirò, con cui mi metteva provocatoriamente a confronto». Non a caso ha portato all’Ariston il brano “Vai bene così”: «La canzone è uno stimolo a non arrendersi mai, spesso ci mostriamo fragili davanti a persone che ci sminuiscono». E infatti dopo un momento difficile potrebbe aver trovato l’amore…





