Leo Gassmann/ “Mamma e papà mi hanno raggiunto in quarantena, poi…”

Leo Gassmann si trova nella casa di campagna di famiglia da qualche tempo, anche se all’inizio il piano era di trascorrere la quarantena solo in compagnia del cagnolino Piuma. “Poi papà e mamma mi hanno raggiunto“, dice a Tv, Sorrisi e Canzoni. E’ il padre Alessandro Gassman a spiegare il motivo: “Il giorno in cui sono state interrotte le riprese a Napoli dei Bastardi di Pizzofalcone 3, con mia moglie abbiamo pensato di venire qui per passare del tempo con Leo. Quando stava per scattare il blocco ci siamo detti: torniamo a Roma in case più piccole e separate oppure stiamo tutti qui insieme?“. Una decisione presa in fretta e furia quindi, tanto che padre e figlio non avevano con sè i vestiti adatti per trascorrere ben un mese e mezzo nella loro casa fuori città. Alessandro però ha trovato una sua dimensione in questa piccola campana di vetro: “Passo gran parte della giornata in terrazzo a fare giardinaggio, ad ascoltare musica, a leggere”, dice. Poi nel pomeriggio si informa sulle notizie nazionali e internazionali e alla sera ci si ritrova tutti insieme a tavola, per cenare. “Io studio, ho tre esami a partire da maggio, sono al secondo anno di Arte, Comunicazione e Psicologia in un’università americana a Roma”, risponde invece Leo, “e poi c’è la musica”. In questi giorni è uscito infatti il video del suo brano Maleducato, estratto dall’album Strike, ma Leo è attivo anche sul fronte scrittura. Sta cercando nuove chiavi per comporre i testi, approfittando di questo periodo di silenzio per affondare il colpo.

Leo Gassmann, quante soddisfazioni per papà Alessandro

Leo Gassmann sta regalato parecchie soddisfazioni al padre Alessandro Gassman: non ha smesso di studiare, come gli ha raccomandato di fare il genitore prima del suo debutto ufficiale nel mondo della musica. E in più canta per parecchie ore al giorno. “24 ore su 24”, specifica l’attore a Sorrisi, “mi fa piacere perchè vuol dire che ha preso seriamente il suo lavoro, che è anche la sua passione”. All’impegno artistico si aggiunge inoltre quello in casa. Leo e Alesandro si sono divisi i compiti domestici: il primo passa l’aspirapolvere, poi lava i piatti. Anche se Alessandro non è d’accordo con quest’ultima affermazione: “Sono campione mondiale di caricamento lavapiatti”. I sorrisi non mancano fra padre e figlio, ma a volte i due si ritrovano a litigare un po’. Oggi, Leo Gassmann sarà uno degli artisti che vedremo nella prima serata di Rai 3 grazie alla messa in onda del Concertone dell’1 maggio 2020. Un bel modo per mantenersi in forma con l’ugola e continuare a prepararsi per il prossimo tour. “Ho tante idee per un nuovo disco“, ammette il cantante al settimanale, “esprimerà al 100 per cento quello che sono. Il primo album era di sperimentazione, il prossimo avrà più identità”. I progetti non mancano: Leo pensa addirittura di potersi presentare al prossimo Festival di Sanremo.

