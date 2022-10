Leo Gullotta: “Non ho rimpianti, ho avuto tanto”/ “Miei genitori erano poveri…”

Leo Gullotta è intervenuto in qualità di ospite a “Finalmente Domenica”, trasmissione di Tv 2000. L’attore ha parlato in primis del suo mestiere, dicendo che chi lo pratica “deve conoscere i linguaggi del teatro, della commedia: Non ci dovrebbe mai essere improvvisazione”. L’infanzia non è stato un periodo semplice della sua esistenza: “Ero l’ultimo di 6 figli. A parte papà e mamma, avevo sorelle e fratelli che badavano a me. Loro andavano a scuola, erano grandi e la mattina la colazione per tutti non c’era. Si comprava il siero di ricotta, che costava molto meno del latte. Per me, però, quest’ultimo serviva: allora, mamma aspettava il passaggio delle pecore. Si faceva mungere il latte nella bottiglia e me lo portava a letto, perché era caldissimo e aiutava il riscaldamento”.

Da ragazzino, Leo Gullotta non aveva assolutamente istinti da attore: “Ero un ometto curioso e durante il tragitto per andare a scuola mi imbattei nel cartellone del centro universitario teatrale. Non sapevo cosa fosse e non ero nemmeno universitario. Mi sono messo in fila, sono entrato: mi hanno chiesto cosa avessi preparato. Ovviamente nulla, allora mi misero davanti una pagina dell’Adelchi, del Manzoni. L’ho letta e me ne sono andato”.

LEO GULLOTTA: “NON HO RIMPIANTI”

A 14 anni, ha rivelato Leo Gullotta a Tv 2000, “una serie di circostanze mi ha portato professionalmente all’inaugurazione del primo anno del Teatro Stabile di Catania, Mario Giusti. Lì sono rimasto 10 anni: tutto quello che so l’ho imparato là dentro. Ho appreso anche dal siparista, perché tirare un sipario è un’arte”.

Da lì è arrivato “Il Bagaglino“, ma non solo: “È con la scelta dei progetti che si fa la differenza. Rimpianti? Non ne ho. Per quello che ho avuto, con genitori fantastici e un quartiere popolare dove la vita ti si presenta davanti prima del previsto, bisogna ricordarsi sempre di guardare avanti, essere curiosi, sapere. Anche adesso, dopo 56 anni di lavoro, occorre diversificare. La paura di perdere l’affetto del pubblico sul personaggio ti fa insistere sulla stessa cosa e avviene la timbratura”.

