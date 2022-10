Risultati Serie D, classifiche/ Diretta gol live score dei gironi (2 ottobre)

RISULTATI SERIE D: SI TORNA SUBITO IN CAMPO!

Sta per farci compagnia un altro turno di risultati di Serie D: il campionato di quarta divisione procede spedito, abbiamo già avuto un paio di infrasettimanali e dunque le varie squadre hanno già potuto saggiare il terreno e capire cosa significhi giocare ogni tre giorni. Va detto comunque che questo scenario si era verificato anche lo scorso anno: anzi, ad un certo punto a causa dei continui rinvii era stato necessario che i risultati di Serie D fossero protagonisti due volte la settimana in maniera costante, era diventato abituale avere il turno infrasettimanale che spesso e volentieri riguarda la totalità dei 9 gironi.

Oggi di questo torneo non c’è ancora molto da dire, perché chiaramente siamo in un momento in cui la stagione è appena iniziata; certamente ci sono delle squadre che si sono già distinte per avere avuto ottime partenze, tra queste figurano anche Giana Erminio e Catania che già alla vigilia del campionato erano tra le osservate speciali all’interno dei risultati di Serie D. Detto che il programma delle partite di oggi, domenica 2 ottobre, scatterà alle ore 15:00 è arrivato il momento di fare una rapida analisi di quanto potremmo aspettarci sul terreno di gioco, e dunque tuffiamoci senza perdere altro tempo nella valutazione dei risultati di Serie D e delle classifiche dei gironi.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Sarebbe naturalmente molto lungo e complesso analizzare ogni singolo girone per questi risultati di Serie D. Prendiamo in esame il girone A, che l’anno scorso è stato vinto dal Novara davanti alla Sanremese con i playoff che sono poi andati al Città di Varese. I biancorossi lombardi oggi hanno cambiato girone (sono nel B), la Sanremese invece è partita a vele spiegate e comanda la classifica con 11 punti, frutto di tre vittorie e due pareggi con 10 gol segnati e 5 subiti. Va anche detto che i liguri hanno vinto le prime tre partite pareggiando poi le altre due: dunque da questo punto di vista hanno calato il loro rendimento ma restano tra i grandi favoriti per la promozione in Serie C.

Come la Sanremese anche il Gozzano, che in epoca molto recente abbiamo visto giocare in terza divisione; ottima partenza anche per il Vado (la prima, storica vincitrice della Coppa Italia di Lega A) e poi abbiamo un Asti combattivo; tra le squadre da tenere d’occhio, parlando sempre di storia dobbiamo citare per forza di cose il Legnano (che però ha iniziato malino), i valdostani del PDHAE che da neopromossi avevano fatto faville e poi la Castellanzese, che un paio di anni fa si era trovata incredibilmente prima in classifica con una grande rimonta. Vedremo cosa succederà oggi per i risultati di Serie D, nel girone A come negli altri gironi…

GIRONE A

Asti Sestri Levante

Borgosesia Sanremese

Castanese Legnano

Castellanzese Stresa Vergante

Chieri Casale

Chisola Fezzanese

Fossano Vado

Derthona Gozzano

PDHAE Ligorna

Pinerolo Bra

GIRONE B

Arconatese Breno

Brusaporto Desenzano

Caronnese Varesina

Città di Varese Real Calepina

Folgore Caratese Casatese

Franciacorta Ciserano-Bergamo

Lumezzane Alcione Milano

Ponte San Pietro Seregno

Villa Valle Sona

GIRONE C

Calderio Terme Villafranca

Cjarlins Muzane Portogruaro

Dolomiti Bellunesi Cartigliano

Este Torviscosa

Legnago Salus Adriese

Levico Terme Montebelluna

Luparense Union Clodiense

Mestre Bolzano

Montecchio Maggiore Campodarsego

GIRONE D

Carpi Bagnolese

Correggese Scandicci

Crema Ravenna

Fanfulla Sammaurese

Forlì Corticella

Giana Erminio Sant’Angelo

Mezzolara Lentigione

Pistoiese Real Forte Querceta

Salsomaggiore Prato

United Riccione Aglianese

GIRONE E

Città di Castello Ponsacco

Flaminia Arezzo

Follonica Gavorrano Poggibonsi

Ghivizzano Borgo Livorno

Grosseto Trestina

Orvietana Pianese

Sangiovannese Tau

Seravezza Pozzi Montespaccato

Terranuova Traiana Ostia Mare

GIRONE F

Pineto Vigor Senigallia

Avezzano Vastese

Chieti Cynthialbalonga

Nuova Florida Sambenedettese

Porto D’Ascoli Fano

Roma City Termoli

Notaresco Montegiorgio

Trastevere Matese

Tolentino Vastogirardi

GIRONE G

Angri Nola

Arzachena Lupa Frascati

Atletico Uri Paganese

Casertana Sarrabus Ogliastra

Palmese Aprilia

Pomezia Real Monterotondo

Portici Ilvamaddalena

Sorrento Tivoli

Vis Artena Cassino

GIRONE H

Bitonto Barletta

Casarano Nocerina

Cavese Matera

Francavilla Altamura

Gladiator Puteolana

Gravina Afragolese

Lavello Nardò

Martina Franca Brindisi

Molfetta Città di Fasano

GIRONE I

Acireale Lamezia Terme

Licata Catania

Real Aversa Cittanovese

San Luca Mariglianese

Sancataldese Canicattì

Santa Maria Cilento S. Agata

Trapani Paternò

Ragusa Locri

Vibonese Castrovillari

