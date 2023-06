Leo Messi all’Inter Miami/ Calciomercato: accordo ad un passo, la Pulce va da Beckham (7 giugno 2023)

LEO MESSI ALL’INTER MIAMI: LA PULCE HA DECISO IL SUO FUTURO

Leo Messi sembra aver scelto il suo futuro: stando all’indiscrezione della BBC, che comunque non è nuova, l’argentino sta per legarsi all’Inter Miami, e dunque andrà a giocare nella Major League Soccer. Ricordiamo che qui il campionato di calcio è iniziato a marzo, si concluderà a novembre e dunque Messi arriverebbe in una situazione di stagione in corso; anche abbastanza burrascosa per l’Inter Miami, che ha appena esonerato l’allenatore Phil Neville e l’ha rimpiazzato, per il momento, con Javier Morales, connazionale della Pulce. La squadra è di proprietà di David Beckham, vi ha da poco dato l’addio Gonzalo Higuain e non versa in grandi condizioni di classifica: con Messi dunque c’è la grande speranza che si risollevi, anche se forse non è questo il tema principale dell’affare.

Leo Messi in Arabia Saudita/ "Contratto enorme": tornano le grandi sfide con CR7?

Messi, lo avevamo riportato, aveva ricevuto un’offerta economicamente impareggiabile dall’Al Hilal: andando in Arabia Saudita avrebbe potuto confrontarsi con Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, ma poi sembra aver prevalso la volontà di provare un’esperienza nella MLS, certamente un campionato più impegnativo rispetto a quello saudita. Certo, l’argentino sarebbe volentieri rimasto in Europa ma, così dicono le indiscrezioni, non avrebbe ricevuto offerte soddisfacenti: da qui la decisione di emigrare uscendo dal Vecchio Continente, a questo punto aspettiamo che l’affare sia ufficiale e per questo potrebbe ancora volerci qualche giorno.

Messi, video di scuse al PSG dopo il viaggio non autorizzato/ “Ecco cosa è successo”

NIENTE BARCELLONA PER MESSI

Allo scadere del contratto con il Psg Leo Messi lascerà la Francia: questo si sapeva da settimane, non era invece nota la destinazione e ora invece l’Inter Miami si è fatto sotto. Sembra che sia davvero arrivato il periodo in cui il calcio europeo cambia pelle: Cristiano Ronaldo ha lasciato lo scorso inverno, Benzema da qualche giorno, adesso arriverà il turno di Messi. Negli Stati Uniti ci sono grandi occasioni commerciali: si dice infatti che nel contratto che la Pulce firmerà con l’Inter Miami siano previste collaborazioni con Adidas e Apple. Il fatto che negli Usa non sempre siano le vicende di campo ad avere l’ultima parola è un libro dalla lunga lettura; l’America per Messi rappresenta anche questo.

Messi sospeso dal PSG: viaggio non autorizzato in Arabia/ La rottura è ormai certa

Possiamo allora dire che, salvo cataclismi, non si consumerà il grande ed emozionale ritorno al Barcellona: Leo lo avrebbe voluto, avrebbe spinto per questa eventualità, ma semplicemente le condizioni economiche della società blaugrana unite alle regole imposte dalla Liga hanno reso impossibile che si verificasse, esattamente come due anni fa la permanenza di Messi al Camp Nou. Adesso quindi la carriera di Messi potrebbe continuare negli Stati Uniti: sarebbe curioso vedere Leo ricevere il Pallone d’Oro (attualmente è ancora il principale candidato) giocando nell’Inter Miami – ovvero fuori dall’Europa – noi come detto aspettiamo che l’affare diventi ufficiale perché finchè non sarà così potrebbe ancora succedere qualcosa che sposti l’attenzione del numero 10 dell’Argentina…











© RIPRODUZIONE RISERVATA