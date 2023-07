Leon Cino torna ad Amici dopo la vittoria nella terza edizione?/ Per lui un ruolo speciale, i rumors

Amici, Maria De Filippi pensa a un ritorno speciale: Leon Cino

Amici in questi ultimi anni ha visto il ritorno sulla scena di grandi e celebri protagonisti del passato. Giuseppe Giofrè, per esempio, dopo essere stato concorrente del talent show di Maria De Filippi nell’edizione 2011/12, e dopo aver preso parte al corpo di ballo in qualità di ballerino professionista e coreografo negli anni successivi, nell’ultima edizione ha fatto un prestigioso salto di qualità sedendosi sulla poltrona di giudice ufficiale del serale, al fianco di Cristiano Malgioglio e Michele Bravi.

Maria De Filippi sa che pescare dal passato potrebbe rivelarsi una scelta vincente, attivando quell’effetto nostalgia che tanto piace al pubblico, che negli anni si è affezionato ai numerosi cantanti e ballerini che sono entrati nella scuola. Per questo, la conduttrice starebbe pensando a un nome d’eccezione per la nuova edizione, nientemeno che il vincitore della terza edizione del talent: Leon Cino. Il ballerino, pupillo ai tempi della maestra Alessandra Celentano, che l’ha magistralmente condotto alla vittoria finale, potrebbe presto rientrare nel cast in un ruolo speciale.

Leon Cino nel ruolo di coach ad Amici? L’indiscrezione

A riportare l’indiscrezione è l’esperto di gossip Amedeo Venza, che in un’Instagram story condivisa sul suo profilo ha scritto: “Vi ricordate Leon Cino? Partecipò alla terza edizione di Amici e lo vinse! Stando ad alcune voci vicine al programma potrebbe ritornare nel ruolo di coach!“. Maria De Filippi sarebbe dunque pronta a scommettere su un vecchio cavallo di battaglia per rimpolpare il parterre di insegnanti della sua scuola. Al momento si tratta solo di pure indiscrezioni, dunque nulla è ancora ufficiale.

La suggestione Leon Cino, però, potrebbe presto rivelarsi realtà. Ancor più considerate le voci di un presunto addio di Arisa (probabile destinazione il ruolo di giudice a The Voice Kids), che potrebbe rivoluzionare le cattedre della prossima stagione. In attese di conferme ufficiali da parte di tutti gli altri professori, da Lorella Cuccarini a Rudy Zerbi, da Alessandra Celentano a Raimondo Todaro e Emanuel Lo, emergono le prime succose indiscrezioni sul futuro del talent.













