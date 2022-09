Leonardo, concorrente Bake Off Italia/ “Partecipare è la mia rivincita”

Bake Off Italia 2022, chi è Leonardo

Leonardo è uno dei concorrenti della nuova edizione di Bake Off Italia 2022, lo show più dolce della TV condotto con grande successo da Benedetta Parodi su Real Time. Tra i più giovani concorrenti di questa edizione, Leonardo ha 19 anni e viene da Borgetto, un piccolo paese della provincia di Palermo. Da ragazzino il suo sogno era cantare, ma a cauda dei pregiudizi dei suoi coetanei ha riposto quel sogno in un cassetto. Oggi si dedica alla pasticceria, un mondo che lo affascina ed incuriosisce. La pasticceria, infatti, è diventata la sua più grande passione e partecipare a Bake Off Italia è una grande occasione oltre ad essere una rivincita contro tutto e tutti.

Per il 19 enne di Borgetto, il mondo dei dolci e della pasticceria rappresenta la casa dove potersi sentire di nuovo orgoglioso di sé stesso grazie al supporto incondizionato della sua famiglia.

Leonardo, scopriamo meglio chi è il concorrente di Bake Off Italia 2022

Scopriamo qualcosa in più su Leonardo, il 19enne concorrente di Bake Off Italia 2022. “Sono Leonardo ho 19 anni e vengo da Borgetto, un paesino in provincia di Palermo. Ho fatto la scuola alberghiera un pò come ripiego perchè gli studi che inizialmente dovevo affrontare erano quelli per il liceo musicale perchè da piccolo ho inseguito questa vera passione che era il canto, ma i compagnetti dicevano che il canto era una cosa da femminucce. Questi pregiudizi da parte dei miei coetanei e compagni di classe mi hanno portato a chiudermi in me stesso e a dire basta, non ne vale più la pena” – ha detto il giovane aspirante pasticcere.

Ma come è nata la passione per i dolci? “La passione per la pasticceria è nato un pò per caso, un pò per la voglia di dedicarmi qualcosa iniziando a preparare i dolci per la mia famiglia. Una persona molto importante nella mia vita è mia nonna Viuzza, mi ha dato quella spinta ad accendere la lampadina che era stata spenta dentro di me. E’ una soddisfazione vedere mia madre orgogliosa di me”. Infine parlando proprio dei dolci e della partecipazione al cooking show ha rivelato: “la pasticceria è casa perchè so quanto valgo e vedere che la mia famiglia mi supporta mi dà la carica giusta e non permetterò a nessuno di intaccare i miei sogni. Bake Off per me rappresenta una rivincita”.

