Leonardo Del Vecchio: nuova fidanzata per il rampollo?/ Solo a dicembre la separazione

Leonardo Del Vecchio: cena romantica con Giselle in via Montenapoleone

Leonardo Del Vecchio torna a far parlare di sè, ancora per questioni legate alla vita sentimentale. Il rampollo della Luxottica, come testimoniato dalle fotografie pubblicate dal settimanale Chi, è stato visto in compagnia di una giovane modella americana di nome Giselle Adora Brune. Curiosa la somiglianza con l’ex moglie Anna Castellini Baldissera: entrambe bionde ma soprattutto entrambe ventiduenni.

Le foto pubblicate dal settimanale chi ritraggono dunque Leonardo Del Vecchio in compagnia di Giselle, alle prese con una cena romantica presso un noto ristorante di via Montenapoleone. Considerando la separazione dell’imprenditore dal precedente matrimonio, avvenuta solamente lo scorso mese di dicembre, si tratterebbe di un vero e proprio colpo di fulmine. Le tempistiche non lasciano intendere nulla di serio o impegnativo, ma il settimanale rilancia la possibilità concreta che tra i due ci possa essere del tenero. Il 27enne erede della Luxottica, in un’altra foto, passeggia infatti con la modella con una discreta testimonianza, a dimostrazione di quanto possa essere realmente qualcosa di più rispetto ad un’amicizia.

Leonardo Maria Del Vecchio: la curiosa storia del matrimonio con Anna Castellini Baldissera

Le foto pubblicate dal settimanale Chi, con protagonisti Leonardo Del Vecchio e la modella Giselle, stonano con le recenti vicissitudini dell’imprenditore. Quest’ultimo, solo a dicembre, ha posto fine al matrimonio con Anna Castellini Baldissera; 22enne appartenente ad una nota e ricca famiglia milanese. I due si erano conosciuti nel 2021, decidendo poi di convogliare a nozze lo scorso giugno dopo un solo anno di conoscenza. Ironia della sorte, dopo soli 6 mesi è arrivato il divorzio.

La fine della storia tra Leonardo Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera continua a far discutere, soprattutto prendendo in considerazione il presunto nuovo flirt dell’imprenditore. La sfavillante celebrazione religiosa avvenuta a Saint-Tropez ha avuto un seguito poco felice, dato che da giugno a dicembre dello stesso anno è arrivata anche la separazione. A due settimane dal nuovo anno, il 27enne sembra però aver già trovato una nuova fiamma, Giselle. Come se non bastasse, incuriosiscono ulteriormente i punti in comune tra le due donne; simili nell’aspetto e nell’età, seppur lontane dal punto di vista del ceto sociale.

