Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, flirt in corso?/ Spuntano nuovi indizi social…

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo stanno insieme? Nuovi indizi social

Si intensificano le voci di gossip legate a un presunto flirt in corso tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo. Lei popolare ballerina professionista di Amici, lui giovane e amatissimo attore della serie tv Mare Fuori, tra i due ci sarebbe del tenero stando anche alle indiscrezioni circolanti nell’ultimo periodo. Voci di un presunto flirt erano iniziate a filtrare già nel corso dell’estate dello scorso anno: ora, però, sembrano ingigantirsi stando alle segnalazioni ricevute da Deianira Marzano e condivise nelle stories del suo profilo Instagram.

La nota esperta di gossip ha infatti ricevuto segnalazioni da alcuni followers, che avrebbero pizzicato Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo insieme. “Ciao Deianira, c’è voce che Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario stiano insieme. È da tempo che mettono storie simili e che fanno pensare che stiano insieme, più dicono di averli visti a Venezia per capodanno innamoratissimi“: questa è una delle testimonianze ricevute dalla Marzano e ricondivise su Instagram.

Elena D’Amario e il possibile flirt in corso con Massimiliano Caiazzo

Sul possibile flirt in corso tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sono intervenute anche le testimonianze di altri followers di Deianira Marzano, come questa: “Deia, li abbiamo visti anche io e mia sorella, lei alla Rinascente, io al Mc donald’s, ho provato a fare una foto ma non si vede bene“. Avvistamenti che lascerebbero dunque presagire una frequentazione in corso tra la ballerina professionista di Amici e l’attore di Mare Fuori, sebbene al momento non rappresentino indizi sufficienti per poter parlare di storia d’amore a tutti gli effetti.

Intanto, però, nella scuola di Amici c’è qualcuno che è parso particolarmente interessato ad Elena D’Amario: è Samuele Segreto, il ballerino allievo di Emanuel Lo, che sarebbe pazzo dell’affascinante e talentuosissima ballerina professionista del talent.











