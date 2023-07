Leonardo Del Vecchio si sposa con la compagna Jessica/ La lussuosa proposta di nozze in Costiera Amalfitana

Leonardo Del Vecchio si sposa per la seconda volta: chi è la compagna misteriosa

Leonardo Del Vecchio, erede del patron Luxottica, ci è ricascato! Dopo il matrimonio con Anna Castellini e un flirt lampo con Giselle Adora Brune, ha chiesto la mano a un modella americana. Lei è Jessica Michel Serfaty, ha quattro anni più di lui e un figlio di 14: Roman.

Nel servizio del settimanale Chi, emergono numerosi dettagli su questo nuovo colpo di fulmine: “Lei e Leonardo Del Vecchio stanno insieme da pochissimo, e lo scorso weekend lui, non nuovo a colpi di fulmine travolgenti (vedi quello con l’ex moglie e, lo scorso gennaio, con Giselle Adora Brune, anche lei modella bionda) le ha chiesto la mano“. Naturalmente, la proposta di matrimonio è avvenuta in grande stile e di certo il rampollo di Luxottica non ha badato a spese.

Leonardo Del Vecchio si sposa con la compagna Jessica: la proposta di nozze

Da buon miliardario (ha ereditato 27, 3 miliardi di dollari dal padre), la proposta di nozze di Leonardo Del Vecchio è stata indimenticabile. L’imprenditore ha organizzato tre giorni in Costiera Amalfitana, su un’imbarcazione a noleggio di lusso, come riporta il settimanale Chi: “La coppia, nota a quando Chi la settimana scorsa ha pubblicato le prime immagini della liaison, è atterrata con un elicottero privato a Scala, all’Helipad Amalfi Coast, per poi trasferirsi al Borgo Santandrea Luxury Hotel“.

La proposta è avvenuta durante il pranzo, presso Conca del sogno, in cui fiumi di Dom Perignon si sono riversati per festeggiare. Improvvisamente, Del Vecchio si è inginocchiato e ha chiesto alla compagna Jessica di sposarlo. Lei, tra lo stupore generale, ha risposto di sì e l’imprenditore non ha perso tempo a metterle l’anello al dito.











