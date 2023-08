Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti fidanzati?/ Pizzicati in California tra un gelato e un giro in auto…

Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti sono fidanzati?

Leonardo Di Caprio torna a far parlare di se per la vita sentimentale. Negli scorsi giorni, il Daily Mail ha indicato in Vittoria Ceretti la presunta, nuova fidanzata dell’attore di Hollywood che, ufficialmente single, avrebbe cominciato a frequentare la modella italiana. Concluse le vacanze trascorse tra le Baleari, la Costa Azzurra e la Costa Smeralda, Di Caprio è tornato negli Stati Uniti, precisamente in California dove, come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 30 agosto, è stato pizzicato in compagnia proprio di Vittoria Ceretti.

Con un look casual, la modella e l’attore sono stati sorpresi a Santa Barbara dove si sono concessi un gelato e un caffè. Nessun bacio, abbraccio o gesto plateale d’affetto che faccia pensare ad una vera e propria storia d’amore, ma i rumors sul loro rapporto non si placano.

Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti insieme in auto

Come si legge sul settimanale Chi, dopo il gelato e il caffè, Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti sono saliti insieme sulla stessa auto. Il nome di Vittoria Ceretti rappresenta uno dei più importanti nel mondo della moda. Con la sua bellezza ha conquistato le passerelle mondiali cominciando a lavorare quando aveva solo 14 anni. Dopo aver sposato in una chiesa di Ibiza il dj Matteo Milleri, conosciuto pochi mesi prima, la modella, lo scorso giugno, con un video pubblicato su Tik Tok, ha annunciato di essersi separata amichevolmente.

Tornata ufficialmente single, il suo nome è stato accostato a quello di Leonardo Di Caprio con cui è stata sorpresa in California. Quella tra la modella e l’attore sarà solo un’amicizia o l’inizio di una nuova storia d’amore per entrambi?

