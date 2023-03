Leonardo e Jolanda, figli di Francesco Renga: chi sono?/ “Vorrei migliorare il mondo”

Chi è Leonardo Renga?

Jolanda e Leonardo sono i due figli del cantautore italiano Francesco Renga e il 19 marzo 2023 saranno ospiti insieme al padre a Domenica in, in onore della festa del papà, per parlare della loro vita privata e del rapporto che hanno col padre. Jolanda (classe 2004) e Leonardo (classe 2006) sono frutto dell’iconica storia d’amore tra i due cantanti: Francesco Renga e Ambra Angiolini. La storia d’amore tra i due è durata fino al 2015, poi dopo la separazione i due artisti hanno preso strade e amori diversi ma sono sempre rimasti in buoni rapporti per amore dei figli.

Leonardo è il più riservato tra i due figli del cantautore, va a scuola ed è “l’uomo di mamma”, spesso Ambra Angiolini posta delle meravigliose foto su Instagram insieme a lui ma al contrario dei genitori e della sorella lui al momento non ha Instagram e preferisce non mostrarsi davanti ai riflettori; la sorella Jolanda invece pare stia seguendo le orme dei genitori sia nel canto che nel mondo dello spettacolo, in cui è diventata nota anche per un monologo sui social “contro” le critiche estetiche di molti haters.

Chi è Jolanda Renga e cosa vuole fare da grande?

Come avevamo preannunciato Jolanda Renga pur essendo diversa dai genitori Ambra e Francesco, ha una voce meravigliosa, ama cantare e ha recentemente stupito il pubblico italiano cantando insieme al padre durante un suo concerto. Jolanda è attiva sui social, su Instagram conta 180mila followers, ha un rapporto speciale con la madre e qualche mese fa si è anche fidanzata con un ragazzo di nome Filippo; il padre Francesco ha mostrato sui social la sua felicità ma anche un pizzico di “gelosia paterna”, lasciando qualche commento ed emoticon sotto i post di coppia della figlia. La popolarità di Jolanda però ha già reso visibili molti “contro”.

Insieme ai fan dei genitori e a molti complimenti, Jolanda ha ricevuto sui social molti insulti, riferiti in particolare alla sua estetica che secondo alcuni non risulta “all’altezza” della bellezza della madre. Jolanda pur essendo molto giovane si è distinta sui social e tra i vip italiani per aver risposto con razionalità e molta dolcezza dicendo: “Sono Jolanda, la figlia brutta. Oggi ho deciso di chiedermi scusa perché ho dato alle parole di certe persone troppa importanza. Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche la sosia dei miei genitori. Il mio sogno è quello di fare cose importanti, mi piacerebbe migliorare un po’ il mondo”.











