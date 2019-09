LEONARDO E LORENZO TANO/ Le passioni dei figli di Rocco Siffredi e Rosza Tassi

Moto, abbigliamento, intimo. Sono tanti gli interessi di Leonardo Tano, il secondogenito di Rocco Siffredi e Rosza Tassi e già conosciuto per alcuni scatti piccanti fatti per shooting e spot. Chiariamolo subito: non sarà così semplice vederlo in slip. Più facile ritrovarlo in diverse foto, estive e non, senza maglietta e con addominali in bella mostra. Qualcuno è pronto a scommettere che presto seguirà in tutto e per tutto le orme del padre, partecipando in modo attivo alla produzione dei film erotici. Magari come attore, come futuro erede di quel Siffredi che ancora oggi fa discutere. Intanto il ragazzo si è concesso il debutto in passerella lo scorso giugno, quando ha sfilato per la prima volta a Pitti Uomo 2019.

LEONARDO TANO E L’INCONTRO CON FRANCESCA BRAMBILLA

Occhi tutti puntati sul rampollo di Rocco: il paragone con certe misure del padre era inevitabile. La passione per le belle ragazze intanto c’è tutta, come dimostra una rivelazione di qualche tempo fa rilasciata al settimanale Chi: Leonardo Tano avrebbe contattato una delle protagoniste di Avanti un altro! di Paolo Bonolis, attirato dalla sua bellezza. Si tratta di Francesca Brambilla, che ha avuto modo di incontrare e conoscere. Anche se poi si è fidanzato e si è spento tutto. “Ho preso la mia strada, la mia passione sono le moto e i motori”, confessa inoltre parlando della sua decisione di non far parte dell’universo di Rocco. Lorenzo Tano ha tutte le carte per raccogliere l’eredità del padre Rocco Siffredi e portarla avanti. Anche se è il fratello minore ad essere finito spesso fra le pagine di gossip, per via del suo recente debutto nella moda intimo, è il primogenito del divo erotico a destare qualche curiosità in più negli appassionati del settore.

LORENZO TANO, INTERESSATO ALLO SPORT

In realtà, Lorenzo Tano non sembra aver fatto mai un pensiero sulla possibilità di ricalcare le orme del padre, visto che lavora a Lugano in una compagnia finanziaria. Non nega però di vedere nel cinema una possibilità futura, anche se rimangono tutti discorsi piuttosto ipotetici. In un’intervista a Diretta News, Lorenzo parla del rapporto con Rocco, “molto forte e amichevole”. Non è severo, ma non dice nemmeno sempre di sì. “Lo descriverei come un genitore moderno. Mi ha dato tanto nella vita”, sottolinea. Oggi, domenica 29 settembre 2019, Rocco Siffredi e Rozsa Tassi saranno ospiti di Live – Non è la d’Urso. Il discorso ricadrà anche sul primogenito? Intanto Lorenzo nega la possibilità di allontanarsi dalla carriera che ha costruito in questi anni e si dichiara più interessato al mondo dello sport. “A differenza mia, è più un tipo che vuole sperimentare”, dice inoltre parlando del fratello Leonardo e di come Rocco lo abbia etichettato come suo possibile erede.



