C’è anche Leonardo Giovannangeli tra i concorrenti giunti alla finale di The Voice kids 2024, il talent musicale con protagonisti bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni giunto alla sua terza edizione. Padrona di casa, ancora una volta, Antonella Clerici a cui spetterà il compito di pronunciare il nome dei concorrente vincitore di quest’anno. Chi sarà il vincitore della terza edizione di The Voice Kids 2024? Tra i papabili c’è anche Leonardo Giovannangeli che si è fatto notare sin dalle Blind Auditions quando si è esibito sulle note di “The way you make my feel” conquistando l’attenzione dei giudici e in particolare di Clemetino che l’ha fortemente voluto nel suo team. Una scelta che rifarebbe ancora oggi Clementino, visto che durante la semifinale Leonardo è riuscito a portare a casa un’esibizione canora degna di nota.

Sulle note di “Believer” degli Imagine Dragons, Leonardo ha deciso di fare le cose in grande puntando su una canzone difficile, ma che ha saputo fare sua. Una prova che ha conquistato tutti: dal pubblico in studio a quello dei social compresi i giudici. Tanta emozione per il giovane cantante che si è conquistato così uno dei posti disponibili nel Team Clementino per accedere alla finale.

Leonardo Giovannangeli conquista la finale di The Voice Kids con Believer

Leonardo Giovannangeli è tra i finalisti della terza edizione di “The Voice kids”, il talent show canoro di successo di Rai 1 dedicato a giovani cantanti, condotto da Antonella Clerici. Non solo la musica tra le passione del giovane Leonardo che ha 10 anni e viene da Roma.

“Sono un mega esperto di dinosauri, è affascinante il modo come si muovano e ragionano per attaccare” – racconta il giovane nella scheda di presentazione. “Purtroppo non esistono più dinosauri, mi piacere un sacco incontrarne uno” – rivela il giovane che si presenta così: “ho 10 anni, vengo da Roma. Mi piace molto ballare, cantare e suonare. Spesso ballo Michael Jackson che è uno dei miei cantanti preferiti”. Parlando di The Voice Kids ha detto: “è stata un’esperienza nuova e mi sono divertito”.

