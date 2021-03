Leonardo, le location della fiction/ Dov’è stato girato? Le riprese nel Lazio in un backlot

Leonardo: le location della fiction su Rai 1 e curiosità

Questa sera, martedì 23 marzo, debutta su Rai 1 la mini-serie tv “Leonardo”, dedicata alla vita di Leonardo Da Vinci. La fiction in otto episodi (quattro prime serena), diretta da Dan Percival e Alexis Sweet, si ispira alla storia vera del celebre artista toscano, con degli aspetti romanzati. Leonardo Da Vinci è interpreto da Aidan Turner, diventato famoso per aver interpretato il personaggio di Kili nella trilogia de “Lo Hobbit” di Peter Jackson. Accanto a Turner c’è l’attrice Matilda De Angelis nei panni di Caterina da Cremona, musa e amica di Leonardo, la cui morte violenta è avvolta dal mistero. Nel cast anche Freddie Highmore, nel ruolo di Stefano Giraldi, noto per aver recitato nel film “La fabbrica di cioccolato” e nelle serie “Bates Motel” e “The Good Doctor”. Scopriamo quali sono le location in cui è stata girata la fiction.

Dov’è stato girata la fiction Leonardo?

La serie “Leonardo”, prodotta da Lux Vide con Rai Fiction e Big Light Productions (già produttori della fortunata serie “I Medici”), è stata girata prevalentemente nel Lazio, in oltre 50 location fra interni ed esterni. Le riprese si sono svolte principalmente in un backlot (un’area adiacente a uno studio cinematografico) nei pressi degli studi della Lux Vide a Formello, fra Roma e il Lago di Bracciano. Il backlot – il più grande in Italia e dell’Europa Occidentale- ha richiesto 5 mesi di progettazione e oltre 22 settimane di lavorazione. Anche le immagini di Milano e Firenze in epoca rinascimentale sono state ricostruire in modo dettagliato sul set. La scenografia è di Domenico Sica, famoso per le scenografie di “Io ballo da sola” di Bernardo Bertolucci (1996), “Avengers: Age of Ultron” di Joss Whedon (2015) e “Wonder Woman” di Patty Jenkins (2017). Sul set anche più di di 200 maestranze fra stuccatori, scultori, pittori, decoratori, disegnatori e la squadra di visual effects.

