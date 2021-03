MATILDA DE ANGELIS/ “Interpretare Caterina in ‘Leonardo’ è un sogno” (Domenica in)

C’è anche Matilda De Angelis, tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica in, il contenitore della domenica pomeriggio di Rai1 con pratogoniste alcune delle personalità più ‘in’ del panorama dello spettacolo attuale. Una di queste è proprio Matilda De Angelis, che nella serie tv Leonardo dedicata al genio Leonardo da Vinci è chiamata a interpretare Caterina da Cremona, personaggio fittizio che gli sceneggiatori hanno ricavato a partire dai bozzetti del noto artista. Il risvolto è facilmente prevedibile: Caterina è destinata a innamorarsi di Leonardo, mentre non si sa se quest’ultimo ricambierà. “Io interpreto Caterina Cremona, cara amica di Leonardo nonché musa di molte sue opere”, ha raccontato l’attrice in un’intervista a Tv Mia. “È una donna forte, del popolo, nata povera che ha sempre dovuto farsi in quattro per sopravvivere. Caterina s’innamora di Leonardo con tutto quello che questo comporta”.

La carriera di Matilda De Angelis

La serie internazionale Leonardo andrà in onda in prima serata su Rai1 a partire da martedì 23 marzo. Nel cast, oltre a Matilda De Angelis, anche Aidan Turner (lo stesso Leonardo), Giancarlo Giannini (il maestro Andrea del Verrocchio) e Freddie Highmore (nei panni dell’investigatore che indaga sul caso di omicidio in cui è coinvolto l’artista). La De Angelis non è nuova a ruoli di prestigio: giovanissima, ha già lavorato all’estero e ottenuto due candidature ai David di Donatello sia come attrice che come cantante. Quest’anno, inoltre, ha co-condotto la prima serata del Festival di Sanremo in coppia con Amadeus, coronando il suo sogno di unire la musica alla recitazione.

Matilda De Angelis racconta com’è arrivata a Leonardo

Tornando a Caterina, il personaggio di Matilda De Angelis in Leonardo, la giovane attrice ha anticipato che – man mano che la serie andrà avanti – si farà sempre più chiara la percezione che la donna nasconda una grave cicatrice. Per definizione, questa cicatrice riguarda il suo passato. “Caterina non è un personaggio realmente esistito”, precisa l’attrice. E prosegue: “Caterina non è un personaggio storico, è nata dalla fantasia degli sceneggiatori che per crearla si sono ispirati ai bozzetti di Leonardo. E il mio personaggio si chiama Caterina in onore della madre di Leonardo che lo abbandonò quando era bambino”. Quando è stata scritturata per questa parte, Matilda non poteva crederci: “Mi sembrava di sognare”. Il percorso che l’ha portata a Leonardo, a dire il vero, è stato abbastanza lineare: “Ho fatto un provino perché ho un agente che mi segue anche all’estero e quando mi hanno detto che ero stata scelta mi sembrava di sognare”.

