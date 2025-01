Leonardo Maltese, chi è e carriera dell’attore di Leopardi – Il poeta dell’Infinito

La volta buona torna in onda oggi pomeriggio su Rai 1 con una nuova puntata ricca di ospiti; nel salotto di Caterina Balivo ci sarà anche Leonardo Maltese, affiancato da Alessio Boni, entrambi tra i protagonisti della nuova miniserie Leopardi – Il poeta dell’Infinito al via da questa sera su Rai 1. Giovane attore ravennate, classe 1997, Leonardo Maltese ha fatto una lunga gavetta prima di ottenere il grande successo di oggi; dopo gli studi effettuati in Inghilterra, si è trasferito a Roma e ha frequentato l’accademia teatrale formandosi come attore.

La sua prima esperienza al cinema arriva nel 2022 nel film Il signore delle formiche di Gianni Amelio, presentato in concorso alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia; a seguire, nel 2023, è stato diretto da Marco Bellocchio in Rapito, presentato al Festival di Cannes 2023. Importanti anche i primi riconoscimenti ottenuti in questa sua sinora giovanissima carriera; ai Nastri d’argento 2023 ha vinto il Premio Guglielmo Biraghi e, lo stesso anno, ha ricevuto il Premio “Rivelazioni italiane” ai David di Donatello.

Leonardo Maltese e la vita privata riservata: ha una fidanzata?

Oltre alla carriera attoriale, Leonardo Maltese è anche un grande appassionato di musica e ha debuttato come cantante; nel 2020 ha pubblicato il suo primo singolo Tourmalet con il nome d’arte di Leo Fulcro. Nella sua carriera discografica si contano un album in studio, Il mondo che cambia del 2021, e due EP intitolati Salmoni e Boy on Earth, quest’ultimo del 2024.

Cosa sappiamo invece della vita privata di Leonardo Maltese? Il giovane attore ha una fidanzata? Nonostante la grande notorietà degli ultimi anni, riguardo la sua sfera sentimentale non si conoscono molte informazioni essendo molto riservato; non sappiamo se ha una fidanzata o se il suo cuore è al momento libero e sui suoi social, dove condivide molti contenuti inerenti alla sua attività professionale, sono pressoché inesistenti riferimenti alla sfera amorosa.

