Leonardo piange per nonno Alberto: “Scusa se ti ho insultato”/ Storia forte a C’è posta per te

Leonardo chiede scusa a nonno Alberto a C’è posta per te 2023 dopo averlo pesantemente insultato

La nuova puntata di C’è posta per te 2023 ha tra le sue storie anche quella di un nonno e un nipote. Fa il suo ingresso in studio Leonardo che chiama Maria De Filippi perché suo nonno Alberto da maggio non gli parla più. Lui lo vede tutti i giorni ma, quando il nonno lo guarda, è come se fosse un fantasma, e si barrica dentro quando lo vede sotto casa.

BERNANRDO CERCA IL PRIMO AMORE MARINA DOPO 50 ANNI A C'È POSTA PER TE/ Monologo e balletto per lei

La nonna è morta a 71 anni nel sonno e lui è stato malissimo. Da quando lei non c’è più, il nonno è rimasto a vivere da solo e Leonardo andava spesso da lui per cucinare insieme. Tutto cambia quando a maggio c’è una lite con suo padre molto forte: i due arrivano addirittura a mettersi le mani addosso. In quel momento Leonardo chiama il nonno nella convinzione che lui lo aiuti ma, di fronte alla brutta scena, il nonno urla contro il nipote, dicendogli di fermarsi altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri.

MICHELE, SCUSE A ROSSELLA A C'È POSTA PER TE: "NON TI GO SFRUTTATA PER SOLDI"/ La sorella si oppone ma…

Leonardo piange per nonno Alberto a C’è posta per te

La reazione di nonno Alberto spiazza Leonardo che perde la testa: strattona suo nonno e lo insulta con parole molto forti, tirando in ballo anche la nonna. Da allora nonno Alberto non vuole più vederlo e sentirlo, motivo per il quale il ragazzo ha deciso di rivolgersi a Maria De Filippi.

Quando nonno Alberto è di fronte a lui, Leonardo in lacrime gli dice: “Non ce la faccio più a stare così, sto qua per chiederti scusa, voglio farti capire che ti voglio tanto bene”. Lui lo perdonerà?

LEGGI ANCHE:

GIUSEPPINA CERCA IL FIGLIO MIMMO: "SEI ANNI CHE MI IGNORI"/ Scontro con la nuora, poi pace a C'è posta per te

© RIPRODUZIONE RISERVATA