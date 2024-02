Leonardo Tano, chi è il fratello di Lorenzo Tano?/ “Rapporto bellissimo ma non stiamo molto insieme”

Leonardo Tano, chi è il fratello di Lorenzo? Età, studi, fidanzata e vita privata

Nella puntata di oggi de La volta buona sono ospiti Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. E da quando il figlio di Rocco Siffredi ha partecipato a Ballando con le stelle 2023 c’è molta attenzione sulla sua famiglia ed in tanti si chiedono chi è il fratello di Lorenzo Tano, Leonardo? Il più piccolo della famiglia Siffredi è nato a Roma 26 anni fa, nel 1998. Dopo aver conseguito una laurea in ingegneria meccanica, ha deciso di continuare a studiare con un master al Politecnico di Milano.

Parallelamente agli studi, Leonardo Tano, fratello di Lorenzo, ha iniziato a lavorare come modello per importanti brand di intimo. La sua più grande passione, però, è l’atletica. Anche grazie alla sua altezza, di circa 1.95 metri è una giovane stella dell’atletica. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, Leonardo Tano è fidanzato? Si è dichiarato single in una recente intervista: “Sono single. Non mi piacciono le ragazze troppo alte, massimo 178. Mi piacciono bionde, anche se le ultime ragazze con cui mi sono frequentato erano tutte more”

Lorenzo Tano, chi è il fratello Leonardo ed il loro rapporto: “Non stiamo molto insieme”

Nel corso di una diretta su YouTube Leonardo Tano ha rivelato in che rapporti è con il fratello Lorenzo: “Abbiamo un rapporto bello ma non stiamo molto insieme, questo perché ora Leonardo abita a Milano e io a Budapest.” Ed inoltre ha poi aggiunto: “Chi è il più mammone fra i due? Io. Da piccolo mi mettevo i vestiti di mamma, il suo pigiama, anche i tacchi. Mi accollavo molto a mia mamma, mi portava anche a fare shopping”.

E poi infine Leonardo Tano si è sbilanciato anche sulla possibilità di partecipare a Ballando con le stelle: “L’idea di fare Ballando con le Stelle mi piace, ma non il prossimo anno. Ora voglio concentrarmi sullo sport, magari fra un paio d’anni.” Concludendo con una battuta: “Magari quando Lucrezia non ci sarà più almeno sono sicuro che non mi accoppiano con lei!”

