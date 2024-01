Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi: “Farei Ballando con le stelle, ma non ora”/ “La mia ragazza ideale…”

Leonardo Tano non esclude la ‘suggestione’ Ballando con le stelle

L’ultima edizione di Ballando con le stelle ha acceso i riflettori su Lorenzo Tano, primogenito di Rocco Siffredi che è riuscito a mettersi in evidenza per carisma, professionalità e acume. La medesima spigliatezza sembra però appartenere anche a suo fratello, secondogenito dell’attore: Leonardo Tano. 24 anni, impegnato a milano con l’università e soprattutto con gli allenamenti di atletica.

Fiordaliso vuole lasciare il Grande Fratello 2023?/ "Me ne voglio andare, non ci sono più per nessuno"

Come riporta Leggo, Leonardo Tano – secondo figlio di Rocco Siffredi – ha avuto modo di raccontarsi su Youtube attraverso una diretta dove si è cimentato nel rispondere alle molteplici domande dei fan. Tra le principali curiosità, spicca l’eventualità di vederlo nelle vesti di ballerino a Ballando con le stelle, emulando dunque l’esperienza vissuta di recente da suo fratello Lorenzo. “L’idea di fare Ballando con le stelle mi piace, ma non il prossimo anno”.

Mirko Brunetti ancora innamorato di Perla Vatiero al Grande Fratello 2023?/ “Ha una dolcezza diversa…”

Leonardo Tano, secondo figlio Rocco Siffredi: “Da piccolo indossavo i tacchi di mia madre…”

Dunque, Leonardo Tano – figlio di Rocco Siffredi – non ci gira intorno; sarebbe davvero propenso a prendere parte allo show di Milly Carlucci ma è altrettanto chiaro dalle sue parole come non si tratti di un’ambizione riferita al futuro più prossimo. Il giovane ha infatti spiegato: “Ora voglio concentrarmi sullo sport, magari fra un paio d’anni, magari quando Lucrezia non ci sarà più almeno sono sicuro che non mi accoppiano con lei”.

Nel rispondere alle curiosità durante la diretta su Youtube, Leonardo Tano – come riporta Leggo – si è espresso anche su alcune curiosità di carattere sentimentale. “Non mi piacciono le ragazze troppo alte; mi piacciono bionde, anche se le ultime ragazze con cui mi sono frequentato erano tutte more. Caratterialmente deve essere avventurosa, sportiva e selvaggia”. Il giovane ha inoltre aggiunto: “Chi è più mammone fra me e Lorenzo? Io. Da piccolo mettevo i vestiti di mamma, il suo pigiama, anche i tacchi. Mi accollavo molto a lei, mi portava anche a fare shopping”.

Amici 23, Mida rischia grosso: Anna Pettinelli lo sfida in una cover a prova di scrittura barre/ Le reazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA