Maria Sofia Federico rifiutata da Leonardo Tano?/ “Mi ha detto che sono una bambina di me*da!”

Maria Sofia Federico, dall’impegno culturale all’attivismo per il sex work

Le notizie sul web corrono veloci ma alcune sembrano destare l’interesse degli utenti più di altre, anche per diverso tempo. Nelle ultime settimane è stata la volta di Maria Sofia Federico, passata da protagonista de Il Collegio a new entry nella Rocco Academy. La giovane dopo l’esperienza nel reality accademico ha avuto largo spazio sui social dove principalmente si è concentrata su tematiche sociali ed etiche con una particolare spinta da attivista. Ebbene, tra i temi più cari alla giovane pare vi fosse proprio il contesto del sex work.

Melania Rea, Parolisi fuori dal carcere dopo 12 anni/ "Me l'hanno fatta ca*are fino all'ultimo"

Maria Sofia Federico è dunque voluta passare dalle parole ai fatti; al fine di sfatare i tabù e i pregiudizi che aleggiano intorno al mondo del porno, ha scelto di mettersi in gioco in prima persona. L’ex volto de Il Collegio è riuscita ad accedere alla Rocco Academy – di Rocco Siffredi – destando non poche polemiche tanto sui social che nel suo contesto familiare. I genitori infatti pare non abbiano preso particolarmente bene la notizia, tentando anche di convincere Maria Sofia Federico a tornare sui suoi passi. La giovane è però andata avanti con determinazione rifiutando la possibilità di rinnegare la sua decisione, tassello fondamentale in qualità di attivista per il contesto del sex work.

Marta Flavi: “Il mio ex mi voleva sposare, l'ho lasciato”/ "Mi piacerebbe fare un programma"

Maria Sofia Federico e il presunto interesse per Leonardo Tano: “Rientro nei suoi standard, però…”

Ebbene, proprio in riferimento all’avventura di Maria Sofia Federico nella Rocco Academy, il portale Biccy riporta una particolare indiscrezione. Pare infatti che la giovane abbia messo gli occhi sul figlio del noto porno attore: Leonardo Tano. Insieme hanno avuto modo di registrare alcuni contenuti “blandi” da mostrare poi sui social, ma è stata proprio l’ex volto de Il Collegio a raccontare come avesse provato un approccio non solo professionale: “Mi hanno detto che nei suoi standard rientro perchè lui vuole una tipa che non beve, non fuma e che non è tatuata. Ma mi ha detto che sono troppo infantile, una bambina di me*da”.

Pupi Avati/ "La prima vacanza da povero in un garage: fu bellissimo"

Pare dunque che – come racconta Biccy – alle presunte avances di Maria Sofia Federico, Leonardo Tano abbia risposto picche. Il figlio di Rocco Siffredi non avrebbe dunque ricambiato l’interesse per l’ex volto de Il Collegio, ma chiaramente potrebbe anche trattarsi di una simpatica gag da propinare al web piuttosto che di un reale interesse non corrisposto. Infatti, i due hanno continuato a postare contenuti sui social soprattutto su Tik Tok, allontanando eventuali voci di malumori o ruggini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA