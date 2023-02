Leone e Vittoria, chi sono i figli di Fedez e Chiara Ferragni/ “Ecco il perché dei loro nomi”

Chiara Ferragni e Fedez, come è nata la storia d’amore tra l’influencer e il celebre rapper

Fedez, Leone e Vittoria sono i grandi amori della celebre influencer Chiara Ferragni, o più precisamente il marito e i figli. La storia d’amore con il rapper nasce nell’ormai lontano 2015, quando l’imprenditrice e il cantante entrano in contatto grazie ad alcuni amici comuni, che volevano avvicinarli per sviluppare eventuali progetti lavorativi. Ai tempi erano entrambi fidanzati, lei viveva a Los Angeles con il suo compagno californiano, mentre il rapper stava con Giulia Valentina. Nel 2016, tuttavia, Fedez pubblica il brano Vorrei ma non posto, canzone con J-Ax in cui spesso si fa riferimento alla Ferragni ed, in particolar modo, al suo stile di vita, con il cane che avrebbe avuto “un papillon di Vuitton ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John”.

Chiara Ferragni sbotta a Sanremo per Fedez/ "Non sono qui per rappresentarlo..."

Una provocazione che la Ferragni ha sempre interpretato con ironia, arrivando poi ad incontrare Fedez: “Il giorno in cui io stavo tornando lui mi ha scritto: ‘Ferragni, mi devi una cena’. Io allora ho pensato che fosse un ragazzo in gamba e determinato e quindi gli ho detto di sì”. La serata andrà nel migliore dei modi, con Fedez e Chiara che decidono finalmente di viversi liberamente.

ABITI SANREMO 2023 PRIMA SERATA: STILISTI E VESTITI/ Grignani veste Richmond, Ariete in The Attico

Chiara Ferragni e Fedez: ecco perché la scelta di Leone e Vittoria come nomi dei figli

In seguito arrivano quindi i figli Leone e Vittoria, i piccoli grandi amore della coppia. Il web ormai ha imparato ad amare anche i bimbi di casa Ferragni, nello stesso modo in cui amano Chiara e Fedez. Il racconto quotidiano della ‘Ferragni family’ è un momento imperdibile per i fan, che anche dei figli Leone e Vittoria conoscono ormai “vita morte e miracoli”. Questo perché proprio sui social, Chiara e suo marito sono soliti condividere molti dettagli della loro vita privata, come ad esempio i motivi che li hanno spinti a scegliere i nomi di Leone e Vittoria per i propri figli.

Sanremo 2023, 1a serata/ Diretta, scaletta cantanti e ospiti: Amadeus al via con Ferragni e Morandi

“Leone era da sempre uno dei miei nomi preferiti da maschio”, ha confidato Chiara Ferragni in una chiacchierata coi follower. “Sono ossessionata con Il Re Leone e una settimana prima del primo appuntamento con Fede, avevo fatto questo tatuaggio, che sono un leone e una leonessa. Per me era il simbolo dell’amore questo tatuaggio. Mi sentivo un po’ una leonessa che voleva trovare il suo leone. Quando ho conosciuto Fede, ci siamo frequentati e questo tatuaggio ha avuto ancora più significato”. Sulla secondogenita Vittoria, invece: “È stata la mia prima scelta quando ho scoperto di essere incinta di una femmina. Mi piace anche il soprannome Vitto, è un po’ maschile e femminile, mi piace questo mix. Lei è stata un simbolo di vittoria in molte cose in un certo periodo della nostra vita”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA