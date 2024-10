L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri, diretto da Carlos Saldanha

Sabato 26 ottobre, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’animazione del 2009 dal titolo L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri. La pellicola è il terzo capitolo della divertente saga preistorica e vede alla regia il film maker brasiliano Carlos Saldanha, che si era già occupato del capitolo precedente, L’era glaciale 2 – Il disgelo. Anche in questa occasione il regista collabora per le musiche con il compositore brasiliano John Powell, noto per avere realizzato le colonne sonore di diversi progetti d’animazione di grande successo, tra cui Shrek, Happy Feet e Kung Fu Panda.

Il doppiaggio originale del film. è curato anche questa volta da: John Leguizamo (Sid), Ray Romano (Manny) e Denis Leary (Diego).

Per quanto riguarda, invece, il doppiaggio del film L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri in lingua italiana, il cast è composto anche per questo capitolo da Claudio Bisio (Sid), Leo Gullotta (Manny) e Pino Insegno (Diego).

La trama del film L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri: voglia di famiglia

L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri vede il ritorno del divertente scoiattolo Scrat, impegnato ancora una volta con la sua adorata ghianda che continua a sfuggire.

Durante le sue disavventure, lo scoiattolo incrocia la bella Scrattina ed è amore a prima vista.

Intanto il gruppo di protagonisti sta per affrontare un evento sensazionale: Ellie e Manny aspettano un figlio.

Questa situazione sconvolge gli equilibri del gruppo, infatti se da un lato Manny non vede l’ora di diventare padre, dall’altro Diego inizia a sentirsi un intruso e, nel tentativo di ritrovare la sua identità, decide di lasciare i suoi amici e andare a vivere da solo.

Intanto Sid scopre in una caverna segreta 3 uova e, nonostante Ellie e Manny cerchino in ogni modo di convincerlo a riportarle al loro posto, il bradipo è deciso a tenerle e a formare a sua volta una famiglia.

Le uova ben presto si schiudono, svelando 3 dinosauri piuttosto monelli per cui Sid diventa una figura materna, mentre la vera mamma, un’enorme T-Rex inizia la ricerca dei suoi cuccioli.

Le avventure, però, non sono ancora finite e mentre Ellie dà alla luce la piccola Pesca, il branco si troverà ancora una volta unito per affrontare la terribile minaccia di un essere gigantesco di nome Rudy.