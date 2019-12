L’Eredità oggi non va in onda, perché?/ Al suo posto la SuperCoppa: ecco quando torna

Questa sera L’Eredità di Flavio Insinna non andrà in onda per dare spazio alla SuperCoppa Italiana TIM 2019. Ecco cosa scrive CalcioNews24 a tal proposito: “La sfida di Supercoppa italiana 2019/2020 Juventus-Lazio si giocherà domenica 22 dicembre 2019 alle ore 17.45 italiane (19.45 locali). La precedente edizione del trofeo, quella 2018/2019, si è giocata il 16 gennaio 2019”. Il quiz show va in onda ogni giorni sulla rete ammiraglia di Casa Rai a partire dalle 18.45 circa e fino al TG1 della sera.

L’Eredità oggi non va in onda, al suo posto il calcio

Quegli ultimi quindici minuti di programma, tutte le sere su Rai 1 sbancano l’Auditel sfiorando i 5 milioni di spettatori con il 25% di share. Lo show è tornato in pista il passato 25 settembre, dopo il terribile addio di Fabrizio Frizzi che lo conduceva. Il programma, tornerà regolarmente domani alla stessa ora con Flavio Insinna e le quattro nuove “Professoresse”, che nella loro giovane vita professionale rispecchiano i forti caratteri dell’attualità: sono studentesse, modelle, attrici, e anche “influencer”, attente alla comunicazione e al mondo dei social.

“Non ho mai dato niente per scontato nella mia vita. – ha raccontato Insinna parlando del programma – L’Eredità da settembre a giugno è come una crociera, dove il mare si increspa poi arriva la bonaccia, a volte si inceppano gli strumenti e vai un po’ a occhio senza strumentazione di bordo. Ti sorprende perché il viaggio televisivo è emozionante, fatto anche di imprevisti”.



