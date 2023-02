L’Eredità: Riccardo Bertocci si ritira/ Cosa è successo al campione?

Il campione in carica del programma Rai L’Eredità, Riccardo Bertocci, si è ritirato dal gioco condotto da Flavio Insinna. Il campione non si sarebbe presentato alla puntata del 4 febbraio, ritirandosi di fatto dopo oltre un mese di partecipazione alla trasmissione. Aveva tutte le carte in regola per eguagliare e superare il record di presenze di Massimo Cannoletta, uno dei più noti campioni del programma L’Eredità. Il 4 febbraio, però, aperta la trasmissione il pubblico si è subito accorto dell’assenza del campione Riccardo Bertocci, spingendo Flavio Insinna a dare una spiegazione.

Cosa è successo a Riccardo Bertocci, campione di L’Eredità

Flavio Insinna, sabato, avviando la trasmissione L’Eredità alla quale non era presente il campione in carica Riccardo Bertocci, ha spiegato agli spettatori cosa fosse successo. “Il concorrente”, ha spiegato brevemente, “non è più in gara per motivi personali“, senza però scendere troppo nei dettagli di cosa sia successo al concorrente di Cortona, in provincia di Arezzo. Arrivato nello studio del programma L’Eredità la prima volta il 3 gennaio, stava piano piano scalando la vetta per diventare uno dei concorrenti da record della trasmissione. Era anche riuscito, il 31 gennaio, a portarsi a casa il montepremi dopo la temuta Ghigliottina del programma, aggiudicandosi ben 40mila euro di premio.

Riccardo Bertocci tornerà a L’Eredità?

Insomma, il programma Rai 1 di Flavio Insinna, L’Eredità, ha ufficialmente perso uno dei suoi concorrenti più apprezzati del 2023, con quasi un mese di presenze nella trasmissione, Riccardo Bertocci. Originario di Cortona, durante le puntate passate ha racconta di essere sposato e di aver messo al mondo due figli. Non ha detto quanti anni ha, ma si sa che ha studiato regia teatrale e televisiva in Georgia. Agente di commercio, ex militare dell’Arma, in passato conobbe o collaborò con Jovanotti per Radio Foxes. Molti, dopo l’assenza di Riccardo Bertocci da L’Eredità si sono chiesti se il concorrente, prima o poi, potrà tornare. Secondo il regolamento, però, perché ciò avvenga il concorrente deve aver preso parte ad almeno ilsu, traguardo che purtroppo Riccardo non ha raggiunto.

