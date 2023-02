Boomerissima: Flavio Insinna alimenta le polemiche/ “Ballando doveva vincerlo lui…”

Flavio Insinna carica Alessandro Egger dopo il secondo posto a Ballando: “Dovevi vincere tu!”

L’ultima puntata di Boomerissima conferma il successo in crescita del nuovo programma di Alessia Marcuzzi, grazie anche al contributo degli ospiti che si dimostrano sempre sul pezzo. La scorsa puntata del nuovo format Rai è stata impreziosita dalla presenza di Flavio Insinna, protagonista di un siparietto con Alessandro Egger, che da molti è stato considerato come una vera e propria frecciatina nei confronti di Ballando con le stelle.

Flavio Insinna, nel bel mezzo della sua ospitata a Booomerissima, si è infatti lasciato andare ad un commento che aveva già infiammato le polemiche sul programma di Milly Carlucci. Nello specifico, la presenza di Alessandro Egger lo ha stimolato nell’esternare una sua personale preferenza rispetto all’andamento della gara a Ballando con le stelle, già veicolata dal diretto interessato: “Vogliamo fare una polemica così? per me Ballando doveva vincerlo lui“. Il modello a quel punto non si è trattenuto e si è lasciato andare ad una vera e propria esultanza da stadio dopo aver ascoltato il commento del presentatore.

Alessandro Egger ospite a Boomerissima: da dove parte la polemica con Ballando con le stelle

A rincarare la dose, seppur in clima di ilarità e scherzo, è intervenuta anche Alessia Marcuzzi, che ha invece espresso la sua preferenza su Gabriel Garko come vincitore di Ballando con le stelle. Le parole di Flavio Insinna in favore di Alessandro Egger si aggiungono dunque alle recriminazioni del modello, che già nelle scorse settimane si era scagliato contro la scelta della giuria di premiare, contro ogni pronostico, la giornalista Luisella Costamagna, decretandone appunto la vittoria.

L’accusa di Alessandro Egger era riferita alla scarsa partecipazione della concorrente, seppur per giusta causa. Luisella Costamagna aveva accusato un infortunio nel corso della competizione che a più riprese l’ha portata a dover dare forfait per diverse gare. Diverso invece il percorso di Alessandro Egger a Ballando con le stelle: presente in tutte le sfide oltre che sempre premiato con voti decisamente alti. Era lecito per il modello pensare che, visto lo scontro con la giornalista nella finalissima del programma di Milly Carlucci, sarebbe dovuto essere lui a spuntarla. L’esito fu chiaramente diverso e il trionfo a Ballando con le stelle di Luisella Costamagna continua dunque a far discutere.

