L’Eredità Speciale Sanremo, Rai 1/ Anticipazioni e diretta 16 marzo 2024: Massimo Ranieri ospite

L’Eredità Speciale Sanremo su Rai 1, anticipazioni prima puntata 16 marzo 2024: tutti i Vip che si sfideranno

Dopo Carlo Conti con “Tale e Quale Sanremo” e Massimo Giletti con “La TV fa 70”, tocca a Marco Liorni rendere omaggio alla storia del Festival di Sanremo e al settantesimo anniversario della televisione italiana. Il presentatore lo farà attraverso due puntate speciali di “L’Eredità”, in onda sabato 16 e sabato 23 marzo alle 21.25 su Rai1.

Massimo Ranieri, ex moglie e fidanzate/ Da Franca Sebastiani a Leyla Martinucci

La prima, in onda questa sera, sarà la L’Eredità speciale Sanremo, e sarà dunque l’occasione per celebrare i successi della manifestazione canora che da 74 anni incanta il pubblico della Rai. La struttura del programma rimane più o meno invariata, seppur adattata alla prima serata e quindi con un intrattenimento differente. Nei panni di concorrenti troveremo: Max Giusti, Elisabetta Gregoraci, Marisa Laurito, Enrico Ruggeri, Anna Tatangelo, Beppe Vessicchio.

Massimo Ranieri: “I giovani di oggi mi sembrano sbandati, senza identità”/ “Io non ho mai smesso di sognare…”

L’Eredità Speciale Sanremo, il premio in palio e le parole di Marco Liorni

I sei protagonisti Vip si sfideranno per conquistare il montepremi finale e vincere la sfida della “Ghigliottina”. L’eventuale vincita, come fa sapere il comunicato Rai ufficiale, sarà, infatti, interamente devoluta in beneficenza ad AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Non mancheranno ospiti nel corso della serata, in particolare faranno capolino in studio Loretta Goggi e Massimo Ranieri, che ben conoscono il palcoscenico dell’Ariston.

“I concorrenti, tutti personaggi famosi, parteciperanno al quiz. Tuttavia, le domande, spesso accompagnate da filmati delle Teche Rai, ci offriranno l’opportunità di inserire elementi di spettacolo. Ci saranno esibizioni canore, balletti e ospiti speciali. E non mancherà il ritorno del gioco della ‘Scossa’”, ha rivelato Marco Liorni, come riportato da TV Sorrisi e Canzoni. Durante questi due sabati che lo vedranno alla guida di queste puntate speciali de L’Eredità, Liorni non sarà alla conduzione del suo programma “ItaliaSì!” nel pomeriggio, ma sarà sostituito da Gianluca Semprini, il volto noto di “Estate in diretta”.

Massimo Ranieri: "Da piccolo cantavo in cambio di cibo"/ "A Patroni Griffi devo il successo a teatro"

Come seguire in diretta streaming L’Eredità Speciale Sanremo

Ricordiamo che L’Eredità speciale Sanremo andrà in onda questa sera su Rai 1, a partire dalle 21:30. Potrà però essere seguito anche in diretta streaming su RaiPlay. Il secondo appuntamento speciale in prima serata andrà in onda sabato prossimo, 23 marzo 2024, e sfiderà dunque la prima puntata del serale di Amici su Canale 5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA