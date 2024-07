Massimo Ranieri si confessa a cuore aperto: chi è Serena la sua nuova compagna

È sempre stata avvolta nel mistero la vita sentimentale di Massimo Ranieri, a soli 16 anni inizia la sua carriera nel mondo della musica e da allora anno dopo anno, successo dopo successo diventa uno die pilastri della musica italiana. E non solo, nella sua lunga carriera si è cimentato anche come attore di cinema, teatro e televisione ed è stata anche al timone di molte trasmissioni di successo ed un one man show come conduttore. Tuttavia, sulla sua vita privata non si è mai esposto.

Adesso, invece, ha deciso di rompere il silenzio in una lunga intervista concessa a Il Messaggero in cui ha rivelato di essere innamorato e di avere una compagna al suo fianco: “Ho una compagna, non fa parte del mio mondo: è un’insegnante, si chiama Serena. Stiamo benissimo insieme e stiamo facendo qualche giorno di vacanza. Sono a una svolta, è arrivato il momento di piantare le tende e vivere pienamente l’amore di una donna.” Estranea al mondo dello spettacolo, la nuova compagna di Massimo Ranieri, Serena, è un’insegnante. Parlando di lei il cantautore ha aggiunto: “La solitudine può essere anche bella, questo lo so, ma in due si sta meglio.”

Serena, chi è la nuova compagna di Massimo Ranieri: “In due si sta meglio”

È un Massimo Ranieri in versione innamorata e felice quello che alle pagine de Il Messaggero affida le sue confidenze ed il suo amore per la nuova compagna Serena: “Vedere un film insieme, fare una passeggiata, mangiare fuori casa, questo voglio. Prima stavo costruendo la carriera, ma adesso che cosa devo fare? Ho recitato con Strehler, ho vinto Sanremo, ho diretto opere liriche.” Nella sua vita, il cantautore napoletano ha avuto diverse relazioni: dall’amore con Franca Sebastiani è nata la figlia Cristiana Calone, poi, fece coppia fissa con Barbara Nascimbene per quasi 10 anni, infine, uno dei suoi amori fu la cantante lirica Leyla Martinucci.

Come riporta Leggo, tuttavia, Massimo Ranieri continuerà a nutrire un amore sempre profondissimo per la sua musica e non ha certo intenzione di smettere di calcare il palcoscenico. Nella sua intervista a Il Messaggero, a proposito di una sua ipotetica partecipazione al Festival di Sanremo, ha detto: «Se capisco di avere la canzone giusta, lo farò, certo. Perché no?».