L’età dell’innocenza/ Su La7 il film di Martin Scorsese (oggi, 1 agosto 2021)

L’età dell’innocenza condisce la prima serata di oggi, 1 agosto 2021, su La7 con inizio dalle ore 21,15. Il film è datato 1993, ma quando punti allo share l’anagrafica è relativa se la pellicola proposta è un capolavoro. Tratto da un romanzo dal titolo omonimo, vincitore del premio Pulitzer, scritto nel 1920 da Edith Wharton, ‘L’età dell’innocenza’ è uno dei grandi successi alla regia di Martin Scorsese. Nel cast de ‘L’età dell’innocenza’ protagonista assoluto è Daniel Day-Lewis nel ruolo di Newland Archer al fianco della bellissima Michelle Pfeiffer, Geraldine Chapline, Wynona Ryder e tanto outsider di prestigio come la vecchia gloria Hollywood, l’attore Michael Gough o Robert Sean Leonard, celebre per la sua parte ne ‘L’attimo fuggente’ interpretando il ruolo del sognante Neil Perry.

L'altra moglie The Other Wife/ Su Rete 4 il film con Rupert Everett (oggi, 1 agosto)

L’eta dell’innocenza, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama de L’età dell’innocenza. Nella New York di fine IXX secolo, l’avvocato di successo Newland Archer è in procinto di sposare May Welland, bellissima nobildonna della borghesia americana. La Welland, per quanto abile nella proforma aristocratica, ricca di regole e formalismi, è però una donna superficiale, tutto il contrario di ciò che rappresenta la timida e sofisticata cugina di May, Ellen Olenska, ennesima nobildonna, ma di carattere più complesso, intrigante, acuta e intelligente, una vera tentazione per Archer.

L'uomo dalla maschera di ferro/ Su Rete 4 il film con Ian Holm (oggi, 1 agosto)

Non sarà facile per Ellen Olenska inserirsi in una società chiusa come quella newyorkese, mal accettata dal resto dell’aristocrazia locale, supportata però dalla famiglia che la aiuterà nel non finire in depressione in seguito a malelingue e cattive interpretazioni di certi suoi atteggiamenti non del tutto convenzionali per l’etichetta. Ma è proprio questo che piace ad Archer e la presenza di Ellen Olenska lo metterà di fronte alla scelta di continuare la sua relazione con la giovane May o tessere una trama amorosa con la bella cugina, più adulta d’età, proprio per questo molto più donna e tentatrice.

LEGGI ANCHE:

Si accettano miracoli/ Video, su Rai 1 il film di e con Alessandro Siani (1 agosto)

© RIPRODUZIONE RISERVATA