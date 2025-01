Franco Stagnitta è stato il grande amore di Letizia Battaglia

La nota fotografa di fama internazionale venuta a mancare nel 2022 ha vissuto una vita ricca di soddisfazioni anche dal punto di vista sentimentale, Letizia Battaglia è stata sposata con Franco Stagnitta, anche se la loro storia è poi naufragata non rispettando in pieno le aspettative di vita della celebre artista. Nel corso di alcune vecchie interviste la fotografa aveva ripercorso la sua vita, soffermandosi ovviamente anche sul matrimonio poi finito con Franco Stagnitta:

“Mi sono sposata, volevo tanti figli, volevo essere felice. Invece le cose sono andate in maniera un po’ diversa. Però oggi, pensando alla mia vita, sono certa di non averla degradata, sono contenta di come sono andate le cose, non mi sono venduta, sono libera” ha raccontato riavvolgendo il nastro di un’esistenza davvero ricca di soddisfazioni.

Letizia Battaglia e la confessione sull’ex marito: “Gli sono stata vicina fino alla fine”

Nonostante una separazione, la fotografa morta nel 2022 non ha mai mollato il fianco dell’ex marito Franco Stagnitta, con il quale ha condiviso gran parte del cammino della sua vita. In una intervista concessa a Artibrune, la compianta Letizia Battaglia aveva rivelato di essere stata vicina a Franco Stagnitta fino alla fine, anche nei giorni più complicati della sua vita:

“Con mio marito in qualche modo, dopo tante cose terribili, alla fine quando negli ultimi anni era malato gli sono stata vicina come a un fratello e un cerchio si è chiuso”. Un amore che si è chiuso non nella maniera sperata, ma che ha portato comunque Letizia Battaglia alla maternità, visto che dal matrimonio con Franco Stagnitta sono nate le tre figlie Cinzia, Shobha e Patrizia. Dopo il matrimonio, Letizia Battaglia ha avuto anche altre relazioni, poi concluse. “Le storie importanti sono rimaste. Franco Zecchin, Santi Caleca” aveva rivelato in una vecchia intervista.

