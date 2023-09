Letizia Petris, bufera sulla concorrente Nip del Grande Fratello/ Frasi hot e video compromettente

Letizia Petris, bufera sulla concorrente Nip del Grande Fratello

Emergono le prime polemiche su uno dei concorrenti Nip della prossima edizione del Grande Fratello. Tv Sorrisi e Canzoni ha annunciato nelle ultime ore i nomi dei primi tre concorrenti non famosi che popoleranno la Casa di Cinecittà, in quello che sarà un cast variegato e composto sì da personaggi celebri, ma anche da volti non conosciuti al pubblico. Uno di è questi è Letizia Petris, 24 anni, originaria di Riccione ed esperta di fotografia. Tuttavia, un recente video circolante sul web ha scatenato un polverone, e il pubblico sui social ha iniziato a rumoreggiare.

Nel video si vede la futura inquilina di Cinecittà fare una live con un utente di nome “Remagio”. Tuttavia, ad incriminarla sono soprattutto l’argomento dibattuto e alcune espressioni utilizzate, giudicate esagerate e decisamente hot. “Ogni tanto fai delle uscite in live… Anche il fatto che tu hai detto che mi bomberesti“, ha ammesso il creator, in live con la ragazza. La quale ammette: “Se fossi single, sì, ovvio che da fidanzata non lo farei“. Ma a creare discussione è la confessione di “Remagio”: “Ha comunicato che mi bomberebbe perché pensa che io abbia il ca*o gigante“. Lei conferma, specificando: “Posso dire che io l’ho detto a Mauro in confidenza, e Mauro ha deciso di dirlo davanti a tutti“.

Letizia Petris in contrasto con le nuove linee-guida del reality

Il video che coinvolge Letizia Petris, condiviso anche dalla pagina Instagram vicolodellenewsegossip, è diventato subito virale sul web. E ha creato non poche polemiche, non solo per i contenuti e i termini decisamente spinti utilizzati nella live, ma anche per il nuovo volto che Pier Silvio Berlusconi vorrebbe dare alla nuova edizione del Grande Fratello. L’obiettivo dell’AD Mediaset è quello di ripulire il programma dal trash, a favore di toni e contenuti più sobri, educativi e rispettosi per il pubblico.

Questo video, dunque, sembra andare in netto contrasto con le nuove linee-guida del reality. E rischia seriamente di macchiare, oltre al percorso della concorrente Nip nella Casa, anche le buone intenzioni inizialmente imposte dai vertici alti dell’azienda per riportare il format sui binari del buon gusto. Alfonso Signorini e la produzione correranno ai ripari?

