LETIZIA PETRIS, CHI È LA CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO 2023/ “Nata a San Patrignano. Papà mi manca”

Letizia Petris: “Papà e mamma innamorati a San Patrignano”

Letizia Petris è una nuova concorrente del Grande Fratello 2023. La giovane, che fa la fotografa, nella clip di presentazione racconta la sua emozionante storia: “Ho 24 anni e vivo in un piccolo paese vicino Riccione. Lavoro in un locale sulla spiaggia dove faccio la fotografa. La mia vita è una serie tv”. Infatti, la giovane ha una storia particolare: “Papà e mamma, quando erano adolescenti, erano due tossicodipendenti. A San Patrignano si sono innamorati follemente e in seguito sono nata io. Fino ai 15 anni sono stata sempre in comunità, non sono quasi mai uscita di casa”.

CONCORRENTI GRANDE FRATELLO 2023, CHI E' ENTRATO NELLA PRIMA PUNTATA?/ Anita e Giuseppe Garibaldi gli ultimi

Letizia Petris, Grande Fratello 2023: “Papà mi manca tantissimo”

Da qualche anno, Letizia ha perso il papà, al quale era legatissima: “Ho iniziato l’università e in quei giorni mamma mi dice che papà non si sente bene. Il problema è che dall’ospedale non è mai uscito. Mi mancano tantissimo i suoi abbracci. Ma lui mi ha insegnato a non mollare mai”. Rivela poi: “Sono estroversa, permalosa e chiacchierona”. Il Grande Fratello, per lei, “significa come rinascere fino in fondo. Mi tremano le mani”.

Lorenzo Remotti, chi è il concorrente del Grande Fratello 2023/ "Faccio il calzolaio, venivo preso in giro"

I genitori di Letizia Petris si sono conosciuti a San Patrignano. Quando Alfonso Signorini le chiede cosa le abbia lasciato la comunità, lei risponde: “Io sono cresciuta lì. Quello mi ha lasciato dentro la vita perché senza io non ci sarei”. La 24enne, all’interno della Casa, conquista tutti in pochissimi minuti. Massimiliano si dice colpito dalla sua storia: “Quando ha parlato del papà mi sono emozionato. Avendo una figlia piccola mi sono immedesimato”.

Letizia Petris al Grande Fratello 2023 per cercare una svolta: “Entro nella casa per la mia rinascita”

Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023 c’è la ventiquattrenne Letizia Petris. Anche lei, come buona parte dei suoi coinquilini, non è un personaggio famoso, ma come scopriremo non è poi così estranea al mondo dello spettacolo. “La sua è una storia tutta da scoprire, passo dopo passo: Letizia Petris è una concorrente ufficiale del GF”, si legge in una delle note diramate dal Grande Fratello alla vigilia della messa in onda. Per Letizia si tratta della prima volta in un programma televisivo, vuole lasciare un segno tangibile ma anche divertirsi.

GRANDE FRATELLO 2023, 1A PUNTATA/ Diretta, concorrenti: l'ingresso di Anita e Giuseppe Garibaldi

“Ho deciso di partecipare al Grande Fratello perché me lo merito per tutti i sacrifici fatti. Credo che per me possa essere una rinascita”, ha raccontato brevemente Letizia prima di entrare nella casa. Ma chi è cosa sappiamo di lei e del suo percorso? Sbirciando in rete, scopriamo che la Petris è una giovane fotografa piuttosto apprezzata sui social, dove conta già un seguito cospicuo.

Letizia Petris, la concorrente “nip” Grande Fratello Vip non del tutto estranea al mondo dello spettacolo

La ventiquattrenne di Riccione è laureata in Digital Communication e, come anticipavamo, non è del tutto lontana dal mondo dello spettacolo. Tra le sue conoscenze, infatti, ci sarebbero alcuni ex tentatori come Giordano Mazzocchi e anche Luca Vetrone ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Attualmente è single, ma in passato è stata sentimentalmente legata ad Andrea Contadini.

Molto attiva sui social, Letizia Petris condivide tanti momenti del suo quotidiano. Ora che sta per varcare l’ambita porta rossa del Grande Fratello 2023 non sta più nella pelle. Evidentemente è un momento che attendeva da tempo. Chi la conosce garantisce che non si risparmierà dentro la casa e che porterà parecchia personalità e carisma, ma anche modi di fare decisamente audaci e diretti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA