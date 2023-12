Letizia Petris contro Beatrice Luzzi per il vino al GF: “Insopportabile e nevrotica”/ Video: cos’è successo

Scontro tra Beatrice Luzzi e Letizia Petris al Grande Fratello 2023 per il vino

Beatrice Luzzi ha fatto il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello 2023 dopo alcuni giorni di assenza forzata ed è tornata già al centro di nuovi scontri. Dopo l’acceso battibecco con Giuseppe Garibaldi, che ha poi lanciato anche un ultimatum al Grande Fratello, nella serata di ieri è stata Letizia Petris a perdere le staffe nei suoi riguardi.

Rosy Chin, esplode lo scandalo lasagna al Grande Fratello 2023/ La sua ricetta viene attaccata

Tutto ha avuto inizio durante la cena, quando Letizia si è alzata per versare il vino a tutti i commensali. Quando però è arrivato il momento di Beatrice, quest’ultima le voleva prendere la bottiglia di mano per versarselo da sola. A quel punto Letizia è apparsa visibilmente stizzita e ha risposto all’attrice.

Giuseppe Garibaldi rischia l'eliminazione dal Grande Fratello 2023?/ "Provvedimento disciplinare in arrivo"

Beatrice Luzzi e Letizia Petris, scintille a tavola: il web si divide

“Sono qui, lo sto facendo. Qual è il problema Bea? Mamma mia. Lo sto facendo io, qual è il tuo problema?”. ha tuonato Letizia Petris in merito al gesto di versarle del vino. Nel farlo, qualche goccia è finita poi sulla mano di Beatrice, che ha dunque replicato alla fotografa con un “Lasciami in pace!” “Io ti devo lasciare in pace? Volentieri d’ora in poi. – ha risposto arrabbiata Letizia, che ha dunque continuato accusandola – Sei insopportabile! Nervosa, nevrotica.”

Infine, con fare sarcastico, Letizia ha porto a Beatrice un fazzoletto per pulirsi la mano sporcata proprio dal vino. Alle risposte piccate della Petris, Bea ha però preferito non replicare ulteriormente, mostrandosi tuttavia basita per la reazione della coinquilina. Sul web la scena ha spaccato il pubblico tra chi appoggia Beatrice e chi invece ha trovato il suo gesto nei confronti di Letizia inutile e fuori luogo.

Perla Vatiero, aereo speciale al Grande Fratello 2023/ Il gesto della sorella Loana per il suo compleanno

La raccomandata Beatrice che usa dei toni davvero antipatici con Letizia, volti palesemente alla voglia di litigare

Sempre 48/24 ore prima di ogni puntata 😅 chissà perché #grandefratello #Paoleti pic.twitter.com/v8h9tKvgyV — Paolo&Letizia❤️Paoleti (@Marco_A_S_) December 27, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA