Giuseppe Garibaldi choc: “Al Grande Fratello o io o Beatrice Luzzi!”/ Duro ultimatum dopo la lite

Giuseppe Garibaldi lancia un ultimatum al Grande Fratello dopo la lite con Beatrice Luzzi

La tregua tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è durata molto poco. Neppure l’atmosfera natalizia è servita a placare gli scontri nella Casa di Cinecittà, che anzi nelle ultime ore è stata accesa da una lite tra i due concorrenti. Sono ormai lontani i tempi in cui Beatrice e Giuseppe si scambiavano effusioni amorose e dolci parole, gesti oggi sostituiti da una tensione sempre presente e accuse talvolta anche pesanti.

Cosa dimostrata dalla lite che li ha visti protagonisti di recente nella Casa, dopo la quale Giuseppe è arrivato a lanciare un ultimatum al Grande Fratello: “O io, o lei!” A far scoccare la scintilla è stato un discorso di Marco Maddaloni che, qualche giorno fa, ha fatto i nomi di coloro che, a suo dire, sarebbero i maggiori ‘giocatori’ di questa edizione.

Giuseppe Garibaldi contro Beatrice Luzzi: tensione alle stelle nella Casa

Tra i nomi fatti dal judoka anche quello di Giuseppe Garibaldi, idea sulla quale si è detta d’accordo la stessa Beatrice, che è andata poi a riferire tutto al diretto interessato, definendolo poi ‘un burattinaio’. Accusa alla quale Garibaldi ha risposto con rabbia, dichiarando: “Ma che burattinaio sono qui dentro? Sono uno come te. Se c’è stata una che ha giocato con i miei sentimenti sei stata tu. Prima mi ha detto che sono un burattinaio, poi mi ha chiamato gigolò. Non rispondo una, non rispondo due, poi però… Dall’inizio alla fine non mi ha mai detto una bella parola”.

È proprio dopo questo sfogo che il bidello di origine calabrese è arrivato a fare l’ultimatum al Grande Fratello, dicendosi stanco di questa situazione in Casa con Beatrice Luzzi: “Qui dentro o io o lei. Basta. Mi ha portato all’esasperazione. Ora non concedo più nulla”.

Alfonso ascoltami. Manda in onda questa clip e poi chiedi al bidello “per essere coerente saresti disposto ad un televoto flash tu contro Beatrice?” 💀#GrandeFratello pic.twitter.com/tStv0LkpGm — Luca Azzola (@LucaCharmedFan) December 26, 2023













