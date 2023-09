Letizia Petris e la morte del papà Osvaldo: “Vuoto incolmabile”/ “In comunità lo amavano tutti. Mi diceva…”

Letizia Petris ricorda suo padre Osvaldo e parla della sua morte al Grande Fratello 2023

Momento toccante quello che ha visto protagonista Letizia Petris alcune ore fa nella Casa del Grande Fratello 2023. La concorrente, durante una chiacchierata con l’amico Paolo Masella, è tornata a parlare della sua famiglia e della morte del suo papà. La fotografa, con occhi lucidi, ha ricordato gli ultimi momenti di suo padre Osvaldo, sottolineando quanto fosse amato da tutti.

Letizia ha raccontato di aver provato un dolore mai sentito prima, un dolore che difficilmente riesce a dimenticare. In quei momenti non è però mancato il sostegno di molte persone, pronte a darle un abbraccio di conforto: quelle della comunità di San Patrignano. “Mio padre era una persona eccezionale, in comunità gli volevano tutti bene.” ha ammesso.

Letizia Petris e il dolore per la morte di suo padre: “Incolmabile”

Ricordiamo che è stata proprio Letizia, nel suo video di presentazione, a raccontare: “Papà e mamma quando erano adolescenti, prima della mia nascita, erano due tossicodipendenti. E sono entrati in comunità a San Patrignano e si sono innamorati follemente. Successivamente, grazie a questo grande amore, sono nata io. Fino ai quindici anni sono stata sempre in comunità, non sono quasi mai uscita di casa.”

È il 25 dicembre del 2019 quando le condizioni di salute del padre peggiorano. Letizia può parlare con lui solo da dietro un vetro. “Mi diceva sempre che ero bellissima”. Il 1 gennaio il papà muore lasciando in lei un profondo e incolmabile vuoto, come lei stessa sottolinea commossa. A consolarla c’è però Paolo, che la stringe in un abbraccio e le dice: “Tu vali molto”.

