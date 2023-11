Letizia Petris e Paolo Massella oltre il bacio al Grande Fratello 2023?/ Spunta l’indiscrezione bomba

Letizia Petris e Paolo Massella sempre più vicini

Dopo aver ricevuto la lettera del fidanzato, Letizia Petris ha ritrovato parte di quella serenità persa e, con Paolo Massella, ha ricominciato a trascorrere tantissimo tempo. Paolo, da parte sua, non ha mai nascosto di provare un forte interesse per lei e, durante una conversazione con Massimiliano Varrese, ha ammesso di sentire nuovamente le farfalle nello stomaco, cosa che non gli accadeva da tempo. Contemporaneamente, però, Paolo ha deciso di mettere davanti a tutto il benessere di Letizia a cui ha consigliato di non pensare a ciò che vorrebbero gli altri facendo riferimento ai sostenitori della coppia, ma di concentrarsi solo su quello che la fa stare realmente bene.

Beatrice Luzzi furiosa con Signorini e il Grande Fratello/ "Chiunque può dire qualsiasi cosa perché..."

Massella, tuttavia, è convinto che Letizia abbia bisogno di avere accanto una persona in grado di sostenerla totalmente e la stessa Letizia non ha nascosto la propria insofferenza nell’avere un compagno che pare non abbia mai tempo per lei. Nella casa, così, i due sono sempre più vicini e stando ad un’indiscrezione, l’amicizia potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più forte.

Aereo per Vittorio e Letizia al Grande Fratello 2023: "Più abbracci"/ Anita punge: "Lui manco respira!"

L’indiscrezione su Letizia Petris e Paolo Massella

Stando a quello che scrive su X Agent Beast, un profilo che sarebbe super informato sulle varie dinamiche della casa del Grande Fratello 2023, a breve, il rapporto tra Letizia e Paolo potrebbe subire un’evoluzione importante al punto da poter andare anche oltre il bacio.

“Oltre il bacio ma il bacio non c’è ancora stato e praticamente saltano tutte le fasi di corteggiamento andando a finire sotto le coperte”, scrive il profilo Agent Beast. Cosa accadrà realmente tra Paolo e Letizia?

LEGGI ANCHE:

Giselda Torresan crolla e piange al Grande Fratello: "Mi sento inutile"/ "Uscita dalla Casa vorrei che…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA