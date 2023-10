Letizia Petris elogia Soleil Sorge al Grande Fratello 2023/ “Vorrei conoscerla, è un’icona per me e…”

Grande Fratello 2023, Letizia Petris elogia Soleil Sorge: “Un’icona per me“

Al Grande Fratello 2023 Letizia Petris ha speso parole di apprezzamento e di grande ammirazione per una ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini: Soleil Sorge. Nel corso di una chiacchierata in giardino con Giuseppe Garibaldi, la fotografa si è lasciata andare ad un lungo elogio dell’ex gieffina, per la quale nutre profonda stima e che vorrebbe assolutamente conoscere un giorno. Il video della conversazione è stato pescato dal pubblico web del programma, che l’ha reso virale soprattutto nel fandom di Letizia e della stessa Soleil.

“Io vorrei solo conoscere Soleil, che ha fatto il Grande Fratello non l’anno scorso ma l’anno prima. Ti giuro è un’icona proprio per me. È una donna forte, è una donna un sacco forte. Sarebbe bello che lei venisse a dare un consiglio a noi donne, a me soprattutto perché io non mi avvicino neanche minimamente al suo carattere“, ha ammesso la Petris nel corso della chiacchierata.

Letizia Petris su Soleil Sorge: “È bella tosta“

Soleil Sorge è effettivamente stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 6, due edizioni prima di quella attualmente in corso su Canale5. Con il suo carattere tenace e determinato e con la sua verve ironica e pungente allo stesso tempo, si è imposta nella Casa dividendo l’opinione pubblica, tra chi ha sempre apprezzato la sua schiettezza e chi invece l’ha considerata arrogante e maleducata. Di certo Letizia Petris non si pone al fianco di quest’ultima schiera di persone, riservandole al contrario parole di elogio.

“Lei è tipo un mix tra Heidi e Beatrice, è bella tosta, non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, riesce sempre a gestire le situazioni in maniera educata, non perde mai il controllo“, ha ammesso. E si è anche lasciata andare ad un breve commento sull’aspetto fisico della Sorge: “A parte che è una fi*a assurda, è bellissima“.













