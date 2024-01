Letizia Petris furiosa con Beatrice Luzzi dopo una scoperta choc/ “Preparatevi, faccio un disastro”: lo sfogo

Grande Fratello 2023, Giuseppe Garibaldi incastra Beatrice Luzzi: la scoperta

La puntata del Grande Fratello 2023 di stasera è caratterizzata da un ricco televoto, con ben 8 concorrenti in nomination. Tra questi ci sono anche Anita Olivieri e Paolo Masella, due coinquilini ai quali Letizia Petris è legatissima e che non vorrebbe mai veder uscire dal gioco. A tal punto che, come mostra un video circolante su X, la fotografa si è infuriata con Beatrice Luzzi dopo aver fatto una scoperta sul suo conto. Stando a quanto ricostruito da Giuseppe Garibaldi, infatti, l’attrice avrebbe fatto una richiesta affinché Paolo, Anita o Rosanna venga eliminato.

“Stamattina hanno fatto una richiesta davanti alla telecamera di far uscire Paul, Anita o Rosanna“, ha confessato il ragazzo a Letizia durante una chiacchierata. Ricostruendo quanto accaduto, Garibaldi sarebbe arrivato in cucina, dove erano presenti Beatrice e altri due gieffini, e avrebbe sentito da loro menzionato il nome di Paolo: “Io sono arrivato in cucina e ho sentito ‘Paul’, c’erano altre due persone, tizio e caio. Io ho detto: ‘Come mai hanno nominato Paul?’. Ho visto le loro facce“. Poi, in riferimento alla Luzzi, svela: “Mi hanno detto che ha fatto richiesta di far uscire uno dei due“.

Letizia Petris furiosa con Beatrice Luzzi: “Preparatevi, faccio un disastro“

Secondo quanto riportato da Giuseppe Garibaldi, dunque, Beatrice Luzzi avrebbe fatto richiesta davanti alle telecamere affinché venga eliminato dal Grande Fratello 2023 o Paolo Masella o Anita Olivieri. Appreso quanto avrebbe confessato l’attrice, Letizia Petris si è sfogata di fronte a Garibaldi ed è andata su tutte le furie per questa scoperta fatta su Beatrice: “Ragazzi se esce uno dei due veramente vedrete, per la prima volta in questo Grande Fratello, la Leti che non volevo far uscire. Ve lo dico, preparatevi. Faccio un disastro, dopo sta cosa faccio un disastro“.

L’ultima parola, però, spetta come sempre al pubblico votante: chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa di Cinecittà? Nella puntata di questa sera verrà emesso il verdetto definitivo.

Bea dice chi sono x lei le persone da eliminare al televoto (e ci mancherebbe altro)

Ma Giuseppe che dice a Letizia che Beatrice appena l’ha visto entrare si è bloccata ??😂😂a me sembra che si sia messa a ridere abbia aggiunto anche “giusto?”😂#grandefratello pic.twitter.com/cMKbQIoAFI — Killmary_tutto_reality (@marianna_00) January 15, 2024

“Se esce uno tra Anita e Paolo, vedrete la Leti che non volevo far uscire” Ammazza, quindi quella che hai mostrato fino ad ora era la Leti buona?

E quell’altra allora come potrebbe essere?

Datti una regolata Letizia, ti prego, fai paura!#GrandeFratellopic.twitter.com/BFDG9CARNu — 𝓔𝓿𝓮𝓻𝔂𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓬𝓪𝓷 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓰𝓮 🍀 (@everythingcanc2) January 15, 2024













