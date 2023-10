Letizia Petris in crisi al Grande Fratello 2023 “mi sento sola”/ “Non ho mai scoperto di avere valore”

Letizia Petris in lacrime al Grande Fratello 2023: lo sfogo in giardino

Non sono state ore semplici per Letizia Petris nella Casa del Grande Fratello 2023. La concorrente ha infatti dovuto fare i conti con una crisi profonda, tra pianti e confessioni interrotte dai singhiozzi. Travolta dai dubbi e da un senso di insicurezza che pervade la sua vita, dalla sua personalità alle relazioni con gli altri, la fotografa si è lasciata andare ad un lungo pianto in giardino, come mostra una clip condivisa sul sito del reality.

“Mi sento sola“, afferma, accovacciata su una panchina e con un cappello a coprirle il volto. Alcuni coinquilini, tra cui Giuseppe Garibaldi e Ciro Petrone, si accorgono che la concorrente sta singhiozzando e cercano di confortarla. Ma è decisivo soprattutto l’intervento di Rosy Chin, che si avvicina a lei e cerca di rincuorarla: “Adesso andiamo a letto e parliamo solo io e te, ok?“.

Letizia Petris: “Non ho mai scoperto di avere valore“

Letizia Petris continua il suo sfogo al Grande Fratello 2023, senza trattenere le lacrime mentre Rosy Chin le sussurra: “Male non fare, paura non avere, ricordati. Amore porta amore, luce porta luce, quindi di che cosa hai paura? Fuori ti aspetta solo la bellezza di tutto ciò che trasmetti e di tutto ciò che hai recuperato. La luce ce l’hai dentro di te, non te la può dare nessuno e non te la può spegnere nessuno“.

La fotografa cerca così di risollevarsi, ammettendo: “Non ho mai scoperto di avere valore“. Fondamentali e terapeutiche le parole della chef, che la supporta e la invita a reagire: “Adesso, hai scoperto il tuo valore e lo devi difendere. Hai dimostrato di saper gestire alla grande, hai lasciato la Leti triste fuori. Sta a te, quando usciamo fuori, non riaccoglierla e non ricadere sugli stessi passi“.

